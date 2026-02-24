NBA｜帝王终止16连败 客场力擒灰熊一止颓势

周一晚上NBA常规赛，帝王凭借老将韦斯博克（Russell Westbrook）的出色发挥，以123：114击败灰熊，结束了球队历史性的16连败。

16场连败的帝王打破了球队前身皇家队时期创下的14连败队史最长纪录。帝王自1月16日主场击败巫师后便未尝胜绩，今仗终于在客场止住颓势。帝王首节以33：25领先，但灰熊在第二节逐步反扑，一度追至仅差2分。上半场结束时帝王仅以63：61领先。第三节帝王稳住阵脚，以92：89进入最后一节。

帝王此役凭借全场贡献25分的韦斯博克和双向球员迪奎普登（Daeqwon Plowden）在第四节的关键表现守住胜果。两人在本节各取10分，合力贡献帝王第四节24分中的20分。第四节，帝王多点开花压制对手。比赛余下8分47秒时，韦斯博克射入三分球，帝王扩大至104：91的13分优势。灰熊其后奋力追赶，曾将分差缩窄至个位数，但帝王顶住压力，以123：114 击败灰熊，终结16连败。



球员们表示，赛后更衣室里弥漫著一丝如释重负的气氛，但并没有举行盛大的庆祝活动。没有人愿意断言这场胜利会成为赛季剩余比赛的跳板。帝王主教练道格克里斯蒂（Doug Christie）谈到连败时说道：「显然，你肯定不想让自己的名字和这样的战绩联系在一起。但在此期间，我真的为我们队员们的持续进步感到骄傲。 」

而取得10分13篮板球的双双数据的新秀中锋雷诺（Maxime Raynaud） 说道：「这给了我们很好的势头，这也提振了我们的士气。我很高兴我们终于打破了僵局，希望我们能开始反方向的连胜。」