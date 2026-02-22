Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜谢伦格连绝杀三分救赎 太阳双加时险胜魔术（有片）

篮球天地
更新时间：15:18 2026-02-22 HKT
凤凰城太阳今日上演惊天绝杀！虽然全场手感冰冷，但谢伦格连（Jalen Green）在双加时最后一刻挺身而出，于右边底角射入压哨三分球，助太阳以113:110击退奥兰多魔术。

谢伦格连（左）虽全场手感不佳，但命中绝杀三分，完成救赎。AP
谢伦格连（右）虽全场手感不佳，但命中绝杀三分，完成救赎。路透社
谢伦格连虽命中绝杀三分后与球迷庆祝。AP
谢伦格连虽全场手感不佳，但命中绝杀三分，完成救赎。路透社
全场26投仅6中 最后一击成英雄

这场激战高潮迭起，两军更是战至双加时，魔术在比赛剩下1.1秒时，凭借谢云卡达（Jevon Carter）一记底角三分球追平比分。正当全场以为要进入第三次加时之际，谢伦格连在响哨同时于底角出手「穿针」奠胜。事实上，格连今仗表现挣扎，全场26投仅6中，罚球线上亦只有6射2中，这记绝杀球仅是他全场第2个命中的三分球（11射2中），但他凭借这记价值连城的入球完成自我救赎，全场贡献16分。

艾伦复出轰27分 魔术巴尼犯满离场

太阳今仗有格雷臣艾伦（Grayson Allen）摆脱右脚踝伤患复出，他攻入全队最高的27分，更包办了球队在首个加时的所有7分，是球队能够坚持到最后的功臣。基利斯比（Collin Gillespie）贡献19分，新秀伊古达路（Oso Ighodaro）则交出11分及12个篮板的「双双」成绩。

艾伦（左）摆脱右脚踝伤患复出，他攻入全队最高的27分。AP
魔术方面，巴尼（Desmond Bane）虽以18投12中的高效表现攻入全场最高的34分，但在首个加时开局仅1分钟便犯满离场，成为比赛转捩点。宾卡路（Paolo Banchero）亦有26分及14个篮板进帐，惜球队未能延续近5战4胜的走势。

巴尼（左）虽高效表现攻入全场最高的34分，但在首个加时开局仅1分钟便犯满离场，成为比赛转折点。AP
伤兵满营 布鲁士左手骨折

两军今仗均付出惨痛代价。太阳主将保卡（Devin Booker）因右臀拉伤缺阵，预计至少休战一周；后备奇兵古德温（Jordan Goodwin）攻入17分后，亦在第4节因腿伤退下火线。另外球队主力D布鲁士（Dillon Brooks）仅上阵7分钟便伤出，据消息指其左手骨折，将会缺阵未来多场比赛。

D布鲁士仅上阵7分钟便因左手骨折伤出。路透社
