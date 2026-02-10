NBA｜右膝伤势反复 勇士主将居利确认无缘参与洛杉矶明星赛

勇士（Golden State Warriors）当家球星史堤芬居利（Stephen Curry）因受右膝伤患困扰，除了缺席周一（10日）晚对灰熊的比赛外，亦已确定将缺席本周日在洛杉矶举行的 NBA 全明星赛。

教练卡尔：盼明星赛周后回归

勇士主教练卡尔（Steve Kerr）在周一赛前宣布了这项消息。居利不仅缺阵周一的比赛，周三主场迎战马刺的赛事也将高挂免战牌。球队目前的计划是让他利用明星赛周的空档休养，期望在假期后能够重返球场。

「他的状况还不错，」卡尔受访时表示：「这真的是那种『每日观察』（day-to-day）的情况，所以很难百分之百预测他能否在明星赛后的第一场比赛复出。但这绝对是我们的希望。如果他这周能顺利完成所有复健工作，那他就有望按计划回归。」

勇士在明星赛周后的首场比赛，将是 2 月 19 日在主场迎战塞尔特人。

38岁生日前夕受伤 本季已缺阵15场

将于 3 月 14 日年满 38 岁的居里，是在 1 月 30 日主场以 124:131 不敌底特律活塞的比赛中因膝盖酸痛提早退场。卡尔透露，该处伤势在受伤前一周就已困扰著居利。随后他也接受了 MRI 磁力共振检查，确诊为髌股关节疼痛综合症（patellofemoral pain syndrome）。

这将是居里本赛季缺席的第 15 场比赛。在前 14 场他缺阵的赛事中，勇士队仅取得 5 胜 9 负的成绩。这名老将本季饱受伤病折磨，除了这次膝盖发炎外，此前还因病缺席 3 场、左股四头肌挫伤缺席 5 场、右脚踝酸痛缺席 1 场，以及左脚踝扭伤缺席 1 场。

屋漏偏逢连夜雨 占美拔拿收咧

勇士队目前的后场战力可谓捉襟见肘。除了居利之外，其后场拍档占美拔拿（Jimmy Butler）亦遭遇重创。拔拿在 1 月 19 日对阵前东家热火时弄伤右膝，并于周一完成了右膝前十字韧带（ACL）撕裂的修复手术，预计将长期缺阵。