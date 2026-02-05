Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜纽约人两个加时134：127拔「金」八连胜 宾臣42分领军 唐斯浴血奋战

篮球天地
更新时间：20:52 2026-02-05 HKT
发布时间：20:52 2026-02-05 HKT

纽约人周三经历双加时恶战，主场以134：127力克金块，豪取八连胜。主将宾臣(Jalen Brunson)火力全开，轰下42分、9次助攻及8个篮板球，成为取胜头号功臣。

比赛过程异常激烈，双方比分全程紧咬，从未拉开至双位数差距。 金块首节领先两分，但半场则是纽约人反追55：53。纽约人开局即遇惊险，中锋唐斯(Karl-Anthony Towns)首节突破时与对手头部相撞，右眼上方出血，染红白色战袍。他经包扎后坚持作赛，贡献24分及12个篮板，直至首个加时犯满离场。

换边后分数依然紧凑，第三节纽约人只领先6分。金块前锋披顿屈臣(Peyton Watson)第四节右腿伤出，削弱轮换阵容。第四节最后13秒，梅利急停跳射命中，金块追平纽约人108:108，而约基治临完场三分射失，两队只能进入加时。 

首个加时尾声出现争议判罚，金块凭般恩(Christian Braun)两记罚球扳平119平手。进入第二个加时，宾臣独取10分，包括连得6分的关键表现，助球队终结悬念。纽约人以以134：127胜金块 ，今场过后延续强势，获得8连胜。 

金块方面，梅利(Jamal Murray)攻入39分，约基治(Nikola Jokic)取得30分、14篮板球 及10次助攻的「三双」，但仍难阻球队吞下三连败。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
5小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
14小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
8小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
9小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
3小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
9小时前