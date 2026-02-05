NBA｜纽约人两个加时134：127拔「金」八连胜 宾臣42分领军 唐斯浴血奋战

纽约人周三经历双加时恶战，主场以134：127力克金块，豪取八连胜。主将宾臣(Jalen Brunson)火力全开，轰下42分、9次助攻及8个篮板球，成为取胜头号功臣。

比赛过程异常激烈，双方比分全程紧咬，从未拉开至双位数差距。 金块首节领先两分，但半场则是纽约人反追55：53。纽约人开局即遇惊险，中锋唐斯(Karl-Anthony Towns)首节突破时与对手头部相撞，右眼上方出血，染红白色战袍。他经包扎后坚持作赛，贡献24分及12个篮板，直至首个加时犯满离场。

换边后分数依然紧凑，第三节纽约人只领先6分。金块前锋披顿屈臣(Peyton Watson)第四节右腿伤出，削弱轮换阵容。第四节最后13秒，梅利急停跳射命中，金块追平纽约人108:108，而约基治临完场三分射失，两队只能进入加时。

首个加时尾声出现争议判罚，金块凭般恩(Christian Braun)两记罚球扳平119平手。进入第二个加时，宾臣独取10分，包括连得6分的关键表现，助球队终结悬念。纽约人以以134：127胜金块 ，今场过后延续强势，获得8连胜。

金块方面，梅利(Jamal Murray)攻入39分，约基治(Nikola Jokic)取得30分、14篮板球 及10次助攻的「三双」，但仍难阻球队吞下三连败。