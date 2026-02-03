麦斯狂轰7球三分 76人主场击落快艇豪取四连胜

周一NBA76人对快艇，76人凭借后卫麦斯（Tyrese Maxey）攻入29分，包括7个三分球，主场以128:113击败阵容不整的快艇，豪取四连胜。

76人主场以128:113击败快艇。法新社

76人的巴路（Dominick Barlow）亦表现出色，交出26分和16个篮板的双双成绩，而从足踝伤患中逐渐重拾状态的星级中锋安迪（Joel Embiid）则贡献了24分。快艇方面，星将李安纳（Kawhi Leonard）攻入全队最高的29分，后备上阵的佐敦米拿（Jordan Miller）亦有21分进帐。

76人主场以128:113击败快艇。法新社

李安纳在快艇攻入29分。路透社

今场比赛，76人由头赢到尾，攻势凌厉，半场结束时已以72:53领先19分，比赛期间更一度将分差扩大至23分。尽管快艇在第三节稍为追近，但76人依然以100:87，带著13分的领先进入决胜第四节。李安纳虽在第四节力图率队反扑，但独力难支，快艇始终未能组织起有效的持续攻势，最终亦未能阻止球队落败。



值得一提的是，今场比赛的两位主角安比和李安纳，均未获选为今届全明星赛的后备球员。快艇今仗饱受主力缺阵的困扰，主将哈登（James Harden）因个人理由连续第二场缺阵，而另一位球星保罗佐治（Paul George）则因违反联盟禁药规定正在服禁赛令。此战过后，快艇在过去11场比赛中战绩为8胜3负，他们仍需为晋级季后赛附加赛的资格而努力。

