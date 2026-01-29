NBA｜占士战场失意主场得意 湖人惨败骑士30分 致敬片惹哭「大帝」

勒邦占士(LeBron James)周四随湖人重回家乡克里夫兰作客对骑士，虽最终「紫金军团」以99:129遭骑士「打爆」，但骑士赛前播放为占士播放致敬片成焦点，更令「小皇帝」一度感动落泪。

A lot of Cavalier history woven into these Classic threads. #LetEmKnow pic.twitter.com/WxzzWWqrCs — Cleveland Cavaliers (@cavs) January 29, 2026

占士看到致敬影片后感动落泪。骑士官方X图片

骑士特制影片致敬占士 「大帝」感动落泪

今战湖人虽在上半场一度和骑士斗得难分难解，在打完第2节亦仅以55:57落后2分，但骑士第3节迎来爆发单节狂轰42分，打得湖人无法招架最终以129:99轻取湖人。

虽然湖人大败收场，但焦点也在阵中巨星占士上，因骑士特意制作一段关于占士在2007年首次击败活塞，带队杀到总决赛的致敬影片，片末更有配上占士在骑士夺冠后抱紧奖杯的相片并配文「欢迎回家」，占士看到致敬片后感动落泪，占士赛后受访表示：「在影片中可以看到对活塞的比赛，当时我还很年轻很有拼劲，最后看到2016年夺冠的画面很感动到我，很感恩有这部影片。」另外今战布朗尼占士亦有在父亲家乡出战，占士对此认为：「我的妈妈亦在现场，能够同时看到儿子和孙子一同(Bronny James)出战，感觉真的很特别。」布朗尼今战打了8分多钟，3投3中得8分。

今战湖人仅当积(Luka Doncic)攻入20+，他轰入全场最高的29分外加5篮板6助攻，而占士今战表现未如理想，仅攻入11分并出现过6次失误。而骑士则有当路云米曹(Donovan Mitchell)攻入25外加5篮板5助攻，另外也有泰臣(Jaylon Tyson)和亨特(De'Andre Hunter)分别攻入20分和6篮板6助攻和19分。