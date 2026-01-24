Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA狂砍47分独木难支 雷霆主场不敌溜马无缘破勇士纪录

篮球天地
更新时间：13:25 2026-01-24 HKT
发布时间：13:25 2026-01-24 HKT

周五NBA雷霆对溜马，卫冕冠军雷霆在主场遭遇滑铁卢，尽管当家球星(SGA)基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轰47分，但仍以114：117败给团队火力更胜一筹的溜马。这场败仗不仅中断了雷霆的二连胜，更让他们正式无缘挑战由勇士保持的单季常规赛73胜的历史纪录。

无缘破勇士73胜纪录

此役重演上季总冠军赛戏码，赛前被看好的雷霆却在开赛便陷入被动。人手短缺的溜马反客为主，首节便以猛烈的三分雨轰下39分，一度取得双位数领先。尽管雷霆在第二节回过神来，奋力将比分追近，但溜马总能在关键时刻多点开花，稳住阵脚。
第4胜SGA大爆发，单节独得15分，率雷霆于最后阶段打出8-0的猛攻，将比分一度追至仅差1分。然而，溜马小将获加（Jarace Walker）在最后10.3秒顶住巨大压力，四罚全中，浇熄了雷霆反扑的气焰。雷霆最后一击三分失手，遗憾吞下本季第9场败仗。
输掉此战后，雷霆本季战绩来到37胜9败，这意味著就算他们在剩余的常规赛中全胜，最多也只能追平勇士队单季常规赛73胜的纪录，无法刷新历史。

溜马残阵踢馆成功

雷霆今仗的失利，关键在于外线失灵，全队三分球26投仅7中，命中率低至27%，其中防守大将多特（Luguentz Dort）与射手祖尔（Isaiah Joe）在外线更是合计10投0中，成为胜负的分水岭。反观，溜马在主将哈利伯顿（Tyrese Haliburton）因伤缺阵的情况下，打出漂亮的团队篮球。全队三人得分超过20分，尼巴哈迪（Andrew Nembhard）攻下全队最高的27分，外加11次助攻和7个篮板，成赢波功臣，助溜马终止三连败颓势。

