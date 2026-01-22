Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜韦斯博克夏天无波打变帝王核心 大创本季记录惟仍主场不敌速龙

篮球天地
更新时间：17:57 2026-01-22 HKT
发布时间：17:57 2026-01-22 HKT

今季夏天赶尾门才有班落的韦斯博克(Russell Westbrook)今季底薪加盟帝王，然而当外界不看好他今季表现时，他却打出「物超所值」表现，今场主场对速龙虽以109:122落败，但「西书哥」仍攻入全队最高的23分，更成为今季首位650分250助攻250篮板外加60+球三分的球员。

韦斯博克成今季首位650+250+250+60的球员。AFP
韦斯博克今季底薪加盟帝王。AFP
帝王「执到宝」 韦斯博克摇身一变成球队核心

去年夏天37岁「西书哥」韦斯博克在金块完约成为自由人后，一直无人问津更有传他将转投CBA球会，但好在在交易日截止最后时刻获帝王青睐，以1年360万底薪签下这名明星控卫。但外界普遍也不看好这名老将的表现，然而在当家球星D沙邦尼斯(Domantas Sabonis)缺席下，韦斯博克仍打出亮眼表现，上阵45场平均可交出15.6分、6.1篮板和6.9助攻，再次证明仍有一战之力。

周三帝王主场迎战速龙一战中，在面对有英格姆(Brandon Ingram)和史葛堤班斯(Scottie Barnes)齐攻入23分下，帝王最终以109:122不敌客队，但韦斯博克今战攻入23分3篮板3助攻以及3抄截后，成为本季第一位达成650分250助攻250篮板外加60+球三分的球员，用出色表现证自己还具有一定实力。早前以26906超越奥斯卡罗宾逊成得分最高的控卫后，国王亦特意找一众球星和家人，包括前队友杜兰特(Kevin Durant)录制祝福影片，并在今场暂停时播放，向这位在历史中有一席之位的控卫予以致敬。
 

