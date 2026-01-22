NBA｜MVP大战！SGA高效狂轰40分 率军雷霆122:102大炒公鹿

周三NBA上演2任MVP正面对决，由上年MVP得主基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)率领的雷霆，作客对2019-20年连续2年MVP的安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo)带领的公鹿，但结果却成为SGA独脚戏，个人以84.2%命中率独得40分，带领球队以122:102大胜公鹿。

周三NBA上演MVP大战，SGA撼字母哥。AFP

周三NBA上演MVP大战，SGA撼字母哥。AFP

MVP大战 SGA撼字母哥狂取40分抢晒镜

今战除了MVP正面对决外，亦是2队曾夺总冠军球队的对决，然而相较于雷霆保持与上季差不多的阵容，公鹿已今非昔比，除了核心字母高外当时夺冠功臣大多亦已离队，而作客的卫冕军开赛就已经火力全开，首节在米曹（Ajay Mitchell)轰入12分下便打出38:18的20分差距，之后更靠着SGA的高效得分能力，后3节合计得35分，以及进攻端的串连下，雷霆在第三节打完便一直保有20分优势直至完场，最终顺利以122:102轻取公鹿。

SGA全场19投16中命中率高达84.2%高效轰入40分。AFP

SGA连续得分20+的记录已到115场，距离张伯伦的126场仅余下11场。AFP

今战雷霆当家球星SGA全场19投16中，命中率高达84.2%高效轰入40分，外加11个助攻和7篮板，连续得分20+的记录已到115场，距离张伯伦的126场仅余下11场，赛后SGA受访也提到他们不会对于一座冠军就满足，他说：「我们拥有一群充满活力和渴望胜利的球员，所以我们不会因有一座冠军就停止脚步，我们打球是追求卓越和展现潜力，我们亦仍有很大追步空间。」

字母哥全场攻入19分外加14篮板和7助攻。AFP

字母哥全场攻入19分外加14篮板和7助攻。AFP

相较之下字母哥就略为失色，全场攻入19分外加14篮板和7助攻，而公鹿最近表现不佳，近5场比赛已吞4败，依然徘徊在附加赛边缘位置。