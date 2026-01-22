Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜MVP大战！SGA高效狂轰40分 率军雷霆122:102大炒公鹿

篮球天地
更新时间：16:30 2026-01-22 HKT
发布时间：16:30 2026-01-22 HKT

周三NBA上演2任MVP正面对决，由上年MVP得主基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)率领的雷霆，作客对2019-20年连续2年MVP的安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo)带领的公鹿，但结果却成为SGA独脚戏，个人以84.2%命中率独得40分，带领球队以122:102大胜公鹿。

周三NBA上演MVP大战，SGA撼字母哥。AFP
周三NBA上演MVP大战，SGA撼字母哥。AFP
周三NBA上演MVP大战，SGA撼字母哥。AFP
周三NBA上演MVP大战，SGA撼字母哥。AFP

MVP大战 SGA撼字母哥狂取40分抢晒镜

今战除了MVP正面对决外，亦是2队曾夺总冠军球队的对决，然而相较于雷霆保持与上季差不多的阵容，公鹿已今非昔比，除了核心字母高外当时夺冠功臣大多亦已离队，而作客的卫冕军开赛就已经火力全开，首节在米曹（Ajay Mitchell)轰入12分下便打出38:18的20分差距，之后更靠着SGA的高效得分能力，后3节合计得35分，以及进攻端的串连下，雷霆在第三节打完便一直保有20分优势直至完场，最终顺利以122:102轻取公鹿。

SGA全场19投16中命中率高达84.2%高效轰入40分。AFP
SGA全场19投16中命中率高达84.2%高效轰入40分。AFP
SGA连续得分20+的记录已到115场，距离张伯伦的126场仅余下11场。AFP
SGA连续得分20+的记录已到115场，距离张伯伦的126场仅余下11场。AFP

今战雷霆当家球星SGA全场19投16中，命中率高达84.2%高效轰入40分，外加11个助攻和7篮板，连续得分20+的记录已到115场，距离张伯伦的126场仅余下11场，赛后SGA受访也提到他们不会对于一座冠军就满足，他说：「我们拥有一群充满活力和渴望胜利的球员，所以我们不会因有一座冠军就停止脚步，我们打球是追求卓越和展现潜力，我们亦仍有很大追步空间。」

字母哥全场攻入19分外加14篮板和7助攻。AFP
字母哥全场攻入19分外加14篮板和7助攻。AFP
字母哥全场攻入19分外加14篮板和7助攻。AFP
字母哥全场攻入19分外加14篮板和7助攻。AFP

相较之下字母哥就略为失色，全场攻入19分外加14篮板和7助攻，而公鹿最近表现不佳，近5场比赛已吞4败，依然徘徊在附加赛边缘位置。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
11小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
4小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
20小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
4小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
23小时前
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
影视圈
20小时前