世界杯2026︱墨西哥一场战争失半壁江山予美国 两百年后回「前领土」作赛

2026年美加墨世界杯参赛队伍由32队大幅增至48队，比赛总场次更高达104场。由于赛事规模庞大，加上美国的基建设施较为完备，因此本届有11座美国城市参与承办。不过，在美国这些主办城市的名单中，却隐藏著一段历史的黑色幽默——其中有4座城市，曾经是墨西哥的旧领土。

美墨历史恩怨交织

在本届美国主办城市中，洛杉矶（Los Angeles ）、三藩市（San Francisco） 、达拉斯（Dallas）与侯斯顿（Houston）这4大都会区，正是当年被迫割让出去的上加利福尼亚（Alta California）与墨属德克萨斯（Mexican Texas）领地，而这些地方在约180年前曾是墨西哥的国土。

虽然在1994年美国世界杯时，上述城市中已有3座曾承办过比赛（仅侯斯顿当年未参与），但那次是美国单独承办；而本届则是美、加、墨三国联合举办。墨西哥队这次以主办国之一的身份「故地重游」，重返昔日领土作赛，这无疑让这段地缘历史显得更具讽刺意味。

时光倒流回19世纪中叶，这段历史的恩怨交织，就要从德克萨斯的独立说起：

1836 年，德克萨斯当地的美国移民发动叛乱并宣布独立，建立「德克萨斯共和国」（Republic of Texas／西班牙文：República de Tejas）。对此，墨西哥政府始终不承认其合法性，一直将其视为「墨西哥叛乱的省份」。

到了1845年，美国国会正式通过决议并吞德克萨斯，对墨西哥而言无异于「美国公然侵吞墨西哥领土」，两国外交关系彻底破裂，北美大陆战云密布。

「昭昭天命」的野心与西进运动

除了归属问题，双方在版图边界上也各执一词。墨西哥坚称德克萨斯的南部边界位于努埃塞斯河（Nueces River）；然而美国与德克萨斯则主张，边界应该在更南边的格兰德河（Rio Grande），美墨两国亦因此长期在这里厉兵秣马 。

与此同时，美国国内正盛行「昭昭天命」（Manifest Destiny）的扩张思想，因而掀起了西进运动（Westward Movement），认为将国土拓展至太平洋沿岸是上帝赋予的神圣使命。

时任美国总统詹姆斯．波尔克（James K. Polk）又是一位坚定的扩张主义者，他一直觊觎墨西哥北部的大片领土，尤其是加利福尼亚的圣地牙哥、旧金山等优良太平洋港口。在扩张诉求的驱使下，美墨之间的矛盾变得不可调和。

「美国的血流在美国土地上」

1846年4月，美墨战争正式爆发。在得知开战消息后，波尔克总统大喜过望，随即以此为借口向国会发表了著名的宣战演说，声称：「墨西哥跨越了我们两国的边界，侵入了我们的领土，并在美国的土地上流了美国人的鲜血！」（American blood upon American soil） ，这也成功激起了美国爱国人士情绪与愤怒。

这场实力悬殊的战争最终以墨西哥战败告终，1848年2月2日，双方签署了《瓜达卢佩-伊达尔戈条约》（Treaty of Guadalupe Hidalgo）。

四座美国城市拉美文化浓厚

根据这一条约，墨西哥割让了约136万平方公里的土地予美国。割让的范围包含了现今美国的加州、内华达州、犹他州、亚利桑那州、新墨西哥州，以及科罗拉多与怀俄明州的部份地区。

而美国则支付1500万美元作为名义上的补偿。这一条约彻底重塑了北美的地缘政治，让美国的国土正式横跨大西洋与太平洋，却也让墨西哥在一夜之间丧失了差不多55%的国土。

这段地缘历史，也解释了为何时至今日，洛杉矶、三藩市、达拉斯与侯斯顿这4座美国城市，依然拥有全美最庞大的墨西哥裔人口与极其浓厚的拉丁美洲文化。

百年沧桑过去，格兰德河两岸的刺刀早已化为文化交融。对于墨西哥队而言，这不仅仅是一场作客的比赛，更像是一场历史巧妙安排的「重返主场」之旅。