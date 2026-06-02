98岁二战老兵千呎高空「机翼漫步」创世界纪录  筹善款纪念癌逝妻儿

现年98岁的英国二战老兵哈里·希斯曼（Harry Heasman），在上周末成功挑战极限，登上一架正在飞行的飞机机翼表面直立翱翔天际，正式打破健力士世界纪录，成为史上年纪最大的男性「机翼行走（Wing Walker）」挑战者。这名大胆无畏的九旬老翁表示，此举除了圆了自己自幼的梦想外，更希望能为儿童癌症基金会筹款，以此纪念因癌症不幸离世的妻子与儿子，行径令人动容。

翱翔千呎高空俯瞰英国 98岁圆梦大呼「想再玩一次」

综合外媒报导，身为二战老兵的哈里，在刚过去的周末于专业人员协助下，全身被安全带牢牢固定在飞机机翼上方的支架上。随后飞机发动并直冲云霄，攀升至超过1,000呎的高空中，载著哈里在英国的郊野上空盘旋翱翔。哈里在高空强风中一边欣赏壮丽的英伦景色，一边写下全球最高龄男性机翼行走的历史新一页。

哈里在安全著陆后显得极为兴奋，他神采飞扬地表示：「我觉得自己现在比以往任何时候都要好上一千倍、一百倍！这是我想像过最不可思议的人生体验，如果可以的话，我绝对会毫不犹豫地再玩一次！」他续指，自己从孩提时代起就梦想著能翱翔天际，没想到竟然能在98岁高龄时美梦成真，甚至荣获健力士世界纪录的头衔，直言「这简直超出了我的想像」。

亡妻痛失爱子触发善举 苦练11个月体能上阵

健力士世界纪录认证官普拉文·帕特尔（Pravin Patel）当天在场亲眼见证并表示：「哈里非常激励人心。要满足机翼行走的体能要求已经非常困难，而他还要拥有极其强大的心理素质去付诸实行，这真的太神奇了。」

据悉，这个疯狂计划的诞生，源于哈里入住的埃塞克斯郡Eastham养老院经理卡罗琳（Karolyn Sisto）。她当时鼓励哈里写下人生「愿望清单」，当看到哈里渴望透过机翼行走来为慈善机构筹款后，便四出奔走为他圆梦。为了应付高空飞行的体能挑战，哈里在物理治疗师里夫·科威尔（Reef Cowell）的指导下，咬紧牙关足足苦练了11个月，全面提升自己的体能与肢体灵活度。

养老院经理卡罗琳欣慰地表示：「哈里向全世界证明了，养老院也可以是一个让人绽放光芒、蓬勃发展的地方。今天他不仅完成了机翼行走，更改变了世界对于98岁长者能力的认知。」

哈里此次搏命挑战，是为了替「伦诺克斯儿童癌症基金会（Lennox Children's Cancer Fund）」筹款，以纪念因癌症去世的爱妻与儿子。他原本订下的筹款目标为5,000英镑，但在其英勇事迹曝光后反应热烈，截至目前已筹得高达7,785英镑（折合约7.7万港元），远超预期。

儿童癌症基金会代表林赛·比德威尔（Lindsey Bidwell）对哈里的无私奉献致以崇高敬意：「哈里证明了追求梦想永远不会太迟。在98岁这样的年纪，他所取得的成就简直是奇迹。更特别的是，他这样做是为了帮助患有癌症的儿童。哈里是真正的『国宝』，我们团队以及所有受助家庭都对他感激不尽。」哈里这项改写世界纪录的壮举随即轰动全英，日前更获邀登上英国知名日间电视节目《今晨》（This Morning）接受全国观众的致敬。