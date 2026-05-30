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日本列车地狱｜舞台剧演员尖峰搭满员电车 热狗挤成肉饼引网民共鸣 

趣闻热话
更新时间：05:08 2026-05-30 HKT
发布时间：05:08 2026-05-30 HKT

 

日本电车在通勤尖峰时段的「满员电车」现象向来举世闻名，但有多可怕呢？近日，日本一名舞台剧演员在搭乘人潮汹涌的电车时，就亲身体验了一场令人啼笑皆非的惨事——她刚买的膨松热狗面包，在经历一轮疯狂挤压后，竟然被硬生生挤成了一块扁平的「肉饼」，完全面目全非。惨照曝光后，随即引发大批饱受通勤之苦的网民强烈共鸣。

日本舞台剧演员柏木明日香日前在社交平台X发文，幽默地向网民分享这场「满员电车惨案」。她在贴文中无奈地写道：「这是我在挤满人的电车里，没能保护好的夹心面包。」从她上载的照片可见，该个本应柔软膨松、外形饱满的夹心面包，疑似禁受不住车厢内排山倒海的人潮挤压，整副「躯壳」被压得极为扎实扁平，宛如一块毫无生气的肉饼，完全看不出原本的面貌。面包「惨不忍睹」的形状，让网民完全可以想像到她在稍早前的通勤过程中，到底经历了何等惊心动魄的挤迫惨况。

日本舞台剧演员柏木明日香日前在社交平台X发文，幽默地向网民分享这场「满员电车惨案」，引来共鸣。X@ask_hmwr
日本舞台剧演员柏木明日香日前在社交平台X发文，幽默地向网民分享这场「满员电车惨案」，引来共鸣。X@ask_hmwr
本应柔软膨松、外形饱满的夹心面包，疑似禁受不住车厢内排山倒海的人潮挤压变成肉饼。X@ask_hmwr
本应柔软膨松、外形饱满的夹心面包，疑似禁受不住车厢内排山倒海的人潮挤压变成肉饼。X@ask_hmwr

贴文一出，随即引来大批日本及各地网民的热烈回响与疯传。许多同样饱受「满员电车」折磨的打工仔纷纷留言惊呼：「原来满员电车可以把东西压扁到这种程度，太可怕了！」、「变太惨了吧，幸好里面的草莓果酱和乳酪没有当场爆出来，否则衣服就遭殃了」；亦有网民分享集体回忆称：「我也曾经没保护好买给家人的面包，落得一模一样的下场。」

据日本媒体《Sirabee》根据相片中的外包装进行「全方位推测」，认为柏木明日香当时购买的，极有可能是日本知名连锁品牌山崎面包（Yamazaki）所推出的长青款式「草莓果酱、乳酪风味热狗面包」。报道更打趣提到，山崎面包过去多次因为「强悍的品质」而在网络上掀起热话，甚至连该大厂在过去促销活动中赠送的白色面包盘，在坊间都流传着「从二楼摔下去也不会破」、「连大地震都能挺过去」的强悍都市传说。没想到，这款顶得住天灾的强悍品牌，最终依然敌不过东京朝早「满员电车」的血肉之躯疯狂挤压。

据了解，是次「惨案」的女主角柏木明日香，本身是日本著名剧团「剧团壱剧屋」的成员，目前主要在东京支部活跃，并曾参与演出了多部舞台剧。

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