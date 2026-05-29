日本女偶像拍片教「胶水固定浏海」爆红　厂商警告：无法保证安全性

日本追星界与年轻族群近日掀起一场「浏海」风波。日本知名偶像女团「iLiFE!」的一名16岁预备团员（候补生）Omeme，日前在社交平台X上载了一段标榜「需求度超高、绝不走样」的「偶像铁浏海」教学影片，示范如何让浏海在舞台上激烈唱跳时依然保持定型。岂料，影片中她竟然直接使用日本家喻户晓的老牌液体胶水涂抹在真发及皮肤上，随即引发网民疯传与跟风，更惊动该胶水制造商发表严正声明，提醒公众必须正确及安全使用。

经典美劳胶水涂真发 标榜舞台唱跳「绝不走样」

根据日本媒体《Sponichi》报道，年仅16岁的Omeme于本月26日在社交平台分享了这段造型教学。影片中，她为了确保浏海在动感的舞台演出中能坚固无比，示范将一款有经典橘色瓶盖外型的液体胶水沾在指尖，随后直接涂抹在自己的真发与额头皮肤上，借此固定浏海形状。

这款被她当作定型产品的胶水，实为日本创业于1899年的百年老字号品牌「YAMATO」（ヤマト）所生产的经典液体胶水，亦是无数日本人记忆中美劳课必备的文具始祖。由于Omeme的偶像身份，这支将美劳胶水当成化妆品使用的影片迅速在网络上走红。

百年老厂发声明 劝喻消费者勿跟风

随着这股将胶水涂抹在皮肤上的「潮流」越演越烈，老牌制造商「YAMATO」眼见事态严重，随即于周三（27日）在官方X帐号发表紧急声明。

YAMATO在文中首先大方感谢大众对该公司产品的长期爱用，并对于该事件在网上引起风潮表示感谢。然而，厂商随即严正指出，影片中展示的使用方法与制造商预期的黏合剂使用方法完全不同。公司强调，有关胶水应应用于它原有的文具黏合用途，由于偏离了产品本意，公司无法保证将胶水用于人体皮肤或头发上的安全性。基于安全考量，YAMATO恳请大众理解及配合，务必按照产品预期的用途和使用方法操作。

深感误导公众添麻烦 16岁偶像认错：未来会谨言慎行

面对厂商亲自发布的安全警告声明以及社会大众的广泛关注，当事人Omeme意识到事态严重，随后迅速将相关教学影片全数删除，并在个人X帐号发文向公众及厂商公开致歉。

Omeme深刻反省表示：「这次因为我的发文给各位添麻烦了，在此致上最深的歉意。」她坦承自己以完全错误的方式，介绍了YAMATO公司这款重要且具代表性的文具商品，并为自己误导公众错误使用有关产品感到歉疚。她承诺未来会更加谨言慎行，保证绝不再犯相同的过错。