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仁川机场哺乳室变「冲泡面专区」？ 小红书推介惹南韩网民狂批

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更新时间：05:11 2026-05-28 HKT
发布时间：05:11 2026-05-28 HKT

全球旅游业在疫情后全面复苏，惟部分旅客的「走捷径」行为却屡屡引发国际争议。近日，中国主流社交平台「小红书」上突然疯传多篇旅游攻略，教导游客可在南韩仁川国际机场的「婴儿哺乳室」内，免费使用里面的热水器冲泡杯面，甚至有人将此形容为「机场省钱小技巧」。事件曝光后迅速惊动南韩主流媒体，更引发当地社会舆论及网民的强烈挞伐，怒斥有关行为极度缺乏公德心，严重侵犯育儿家庭的权益。

小红书涌现「泡面教学」 甚至抱怨遭职员驱离

据南韩传媒《中央日报》及日本媒体《Yahoo!Japan ニュース》综合报道，自本周一（25日）起，小红书上陆续出现多篇关于「仁川机场哺乳室吃泡面」的经验分享。有贴文者详细解释，由于仁川机场第一航厦内的便利商店并不提供热水，他们为了在登机前吃上一碗热腾腾的杯面，走遍整座航厦后，终于发现育儿哺乳室内设有冷热饮水机。

近日，中国主流社交平台「小红书」上突然疯传多篇旅游攻略，教导游客可在南韩仁川国际机场的「婴儿哺乳室」内，免费使用里面的热水器冲泡杯面，甚至有人将此形容为「机场省钱小技巧」。小红书
近日，中国主流社交平台「小红书」上突然疯传多篇旅游攻略，教导游客可在南韩仁川国际机场的「婴儿哺乳室」内，免费使用里面的热水器冲泡杯面，甚至有人将此形容为「机场省钱小技巧」。小红书
自本周一（25日）起，小红书上陆续出现多篇关于「仁川机场哺乳室吃泡面」的经验分享。小红书
自本周一（25日）起，小红书上陆续出现多篇关于「仁川机场哺乳室吃泡面」的经验分享。小红书

这些贴文者不仅分享「成功借水」经验，更热心地在网络上公开各个哺乳室的具体位置图，引导其他有样学样的网友前往效仿。更有观光客在网上发文抱怨，指自己在哺乳室内为杯面注入热水时，当场被机场巡查的工作人员发现并即时驱离。该游客不满地表示：「我以为哺乳室里只是禁止吃喝，没想到连进去放热水本身也是被禁止的。」言论一出，随即在网上引发两极激辩。

霸占空间兼遗留残渣 南韩妈妈怒斥不卫生

对这股将哺乳室当成「免费茶水间」及「临时休息区」的风气，不少前线承受影响的女性旅客及本地家长纷纷在社群媒体大吐苦水。

有妈妈愤怒指，当她带著孩子进去准备挤奶或喂哺时，竟然看到有外籍女子正大喇喇地用里面的热水器泡杯面，阵阵浓郁的泡面味在密闭空间内久久不散。亦有家长表示，走进去想帮宝宝换尿布，却赫然发现有外国游客直接躺在哺乳室的沙发上睡觉，场面令人极度困惑与尴尬。更有一位母亲心痛透露，在自己喂宝宝吃婴儿食品的短短20分钟内，就有4至5名不相干的旅客大摇大摆闯进来装热水，后来更发现吃剩的杯面汤汁和残渣直接溅在饮水机和水槽周围，极度不卫生。

机场明文禁止饮食睡觉 舆论促设门禁加强取缔

事实上，根据仁川国际机场官网及现场的现行规范，全机场的「婴儿哺乳室」主要是提供孕妇及携带3岁以下婴幼儿的旅客使用，每位长者仅限一名随行人陪同，且设施内明确注记「严禁睡觉、饮食或饮用行为」。南韩网友普遍认为，将原本专供儿童使用的卫生空间变作普通人的休息室，做法完全不可接受。不少人呼吁机场管理单位必须加强巡逻与执法，甚至建议实施门禁系统（如只有携带婴幼儿的旅客才能刷卡进入）或直接祭出重罚，方能保障育儿家庭的基本权益。

对于韩国机场便利店普遍不提供热水及禁止吃泡面的现象，有旅游部落客解释，这主要是因为机场过往频繁接获旅客投诉，指泡面味道过重会严重影响航厦环境；同时，也担心有旅客端著高温的热泡面在人流密集的客运大楼内行走时，容易不慎撞伤或烫伤他人。此外，不少自私旅客为了方便，直接将泡面残汤倒进饮水机的沥水盘内，造成严重的渠道堵塞与公共卫生问题，大幅加重清洁人员的负担。

随着风波在日韩及内地互联网持续发酵，目前在小红书上大部分的「哺乳室泡面教学」已被删除或无法搜寻。不少理性的内地网民亦纷纷发文，强烈呼吁同胞出外旅游应遵守当地法律与基本礼仪，直言「不要丢脸丢到国外」。

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