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动物识开枪？美女司机候灯遭流弹击伤 「枪手」竟是狗狗

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更新时间：09:07 2026-05-27 HKT
发布时间：09:07 2026-05-27 HKT

美国内布拉斯加州近日发生一宗令人啧啧称奇的枪击案。一名无辜女司机在加油站附近的十字路口等候交通灯时，竟突然遭到数码外一只独留车内的犬只「开枪」射伤。当地警方接报赶抵现场调查后亦大感傻眼，直呼整宗事件完全是一场匪夷所思的枪击意外。

据霍士新闻报道，事件发生于当地时间上周六（23日）中午时分，地点位于内布拉斯加州斯科茨布拉夫市。警方接报指出，一处加油站便利店外突然传出枪响，甚至有女司机的手臂遭到流弹击中。警员火速赶抵现场后，发现停在店旁的一辆皮卡车副驾驶车门上，留有极为明显的霰弹枪轰炸痕迹。

警方深入调查后惊悉，这宗枪击案的「枪手」竟然不是人，而是一只留在车上的狗狗。据了解，皮卡车车主当时将车停好后，便迳自进入便利店购物，并将爱犬单独留在车内后座。没想到狗狗疑似因为好奇，在车厢内兴奋地四处翻找物品时，爪子竟意外踩中并碰触到一把存放在车内、且早已装填实弹的霰弹枪扳机，导致枪枝瞬间走火，猛烈轰出一发子弹。

猛烈的霰弹枪火光及子弹瞬间击穿了货车的前座乘客位车门，子弹丝毫没有减速，直接飞出加油站停车场，射向数码外的一个十字路口，恰巧击中了一名正开窗等候交通灯的女司机。

警方表示，受伤女司机当时正将右手手臂搁在车窗外纳凉，流弹刚好击中了她右边上臂。幸好流弹经远距离穿透后杀伤力已减弱，女司机并无生命危险，但整宗「天降横祸」的离奇过程仍让现场目击民众吓出一身冷汗。

警方表示，目前初步判定这宗案件纯属罕见的意外事故，暂时未对该名「差点变身同谋」的狗主提出正式刑事指控。不过警方亦严正提醒民众，根据内布拉斯加州法律规定，在任何公路上携带已上膛的霰弹枪或猎枪本身即属违法行为，可构成轻罪。警方强烈呼吁枪主必须妥善保管枪械，切勿再让类似「狗狗变枪手」的离谱乌龙再次上演。

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