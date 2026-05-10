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德国游客不满希腊酒店「霸位」无躺椅可用　怒告旅行社获赔1200美元

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更新时间：03:45 2026-05-10 HKT
发布时间：03:45 2026-05-10 HKT

一名德国男子与家人到希腊度假期间，因长期无法使用酒店泳池躺椅，愤而控告旅行社，最终获法院裁定胜诉，获赔约1200美元（约9400港元）。

大阳椅被其他住客用毛巾「霸位」

据纽约邮报报道，该名德国游客前年8月花逾8400美元，与妻子及两名分别9岁及12岁的子女，到希腊科斯岛（Kos）五星级度假酒店「Grecotel Kos Imperial」入住11日。

不过，4人在抵达酒店后即发现，泳池旁的太阳椅几乎每日清晨6时前，已被其他住客用毛巾「霸位」，即使现场设有禁止以毛巾长时间占座的告示，情况仍然持续。

事主指，旅程期间他们每天一早起床「抢位」，但大部分时间都找不到空椅，全家只有一天成功找到两张躺椅，两名孩子更被迫坐在地上。事主称，他在入住首日已向旅行团导游投诉，但对方表示属酒店问题；其后向酒店反映，同样未获处理。

德国游客到希腊科斯岛（Kos）五星级度假酒店度，发现多张太阳整遭「霸位」无躺椅可用，怒告旅行社获赔1200美元。法新社
德国游客到希腊科斯岛（Kos）五星级度假酒店度，发现多张太阳整遭「霸位」无躺椅可用，怒告旅行社获赔1200美元。法新社

旅行社被判「旅游缺陷」需要赔偿

案件其后在德国汉诺威地方法院（Hanover District Court）审理，庭上播放的泳池片段显示，大量铺上毛巾的躺椅长时间无人使用。法院最终裁定，被告旅行社TUI Deutschland需为「旅游缺陷（travel defect）」负责。法官指出，虽然旅行社及酒店无义务为每名住客提供专属躺椅，但酒店应按住客数量，提供合理比例的设施。

根据德国旅游法例，若旅程未能提供预订时所承诺的设施或服务，即可构成「旅游缺陷」。法院最终裁定，男子一家每日无法正常使用泳池设施，可获相当于每日旅费15%的赔偿，合共约1200美元。

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