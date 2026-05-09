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恐龙奥客｜巴西女子不满发型「像漫画角色」 持刀伏击设计师

趣闻热话
更新时间：04:57 2026-05-09 HKT
发布时间：04:57 2026-05-09 HKT

巴西圣保罗近日发生一宗惊悚暴力事件。一名27岁女子因不满发型被剪坏，要求退款遭拒后，竟持尖刀潜入理发店，从背后突袭正在工作的发型师，过程全被店内监视器录下，引起网友热议。

挑染变「漫画浏海」 满意评价变死亡威胁

据当地媒体报导，案件起因可追溯至4月7日。27岁女子拉伊斯（Laís Gabriela Barbosa da Cunha）当时在理发厅进行挑染与护发，离店后一度在社群媒体分享正面评价。

然而约一个月后，拉伊斯态度大幅转变，愤怒投诉发型师爱德华多（Eduardo Ferrari）将其头发「打薄过头」，导致浏海看起来极像「漫画角色」。在多次索取退款未果后，拉伊斯曾向店家发出死亡威胁。

众目睽睽下背后捅刀 保安即时制伏

5日下午，拉伊斯预藏尖刀进入店内。监视器画面显示，她趁爱德华多正为其他客人服务时，突然从包包掏出尖刀猛刺其背部。所幸爱德华多反应迅速即时闪避，店内保安亦随即冲前将拉伊斯制伏并夺下凶器。

控罪惹争议 律师促改控「杀人未遂」

拉伊斯被捕后向警方辩称是因发型毁损才一时冲动。爱德华多背部受伤送院，幸无生命危险。目前当地警方依伤害及恐吓罪将其逮捕。

不过，爱德华多的法律团队对此表示强烈不满。律师强调，被告由后方行刺要害部位，且事前已有预谋及死亡威胁，行为性质极其恶劣，要求当局应以「杀人未遂」罪名起诉，而非较轻的伤害罪。

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