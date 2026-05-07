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直播诈骗︱金边住宅搭「开采金矿」场景呃人投资 4中国男子被捕

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更新时间：14:50 2026-05-07 HKT
发布时间：14:50 2026-05-07 HKT

直播诈骗手法无奇不入，一般会用美颜滤镜制造「照骗」，如今竟有人搭建采金矿情景，企图欺骗他人作出投资。《柬中时报》报道，柬埔寨警方调查发现，4名中国男子在金边一栋高层住宅内，通过伪造「采金矿直播画面」，向境外受害者兜售「高回报金矿投资项目」。

周一（4日），金边警方突袭万景岗区（BKK1）「PROVANCE」住宅，在19楼一单位内发现大量手机与电脑设备同时运作，现场布置成「直播工作室」，多部手机接线运行，疑用于批量实施线上诈骗。

报道指，房间内还被改造成「采矿现场」，摆放电机、滑轮等装置，营造「正在开采」的视觉效果。该「地下采金矿」场景配合直播镜头制造虚假「矿场运作」，目的是提升投资骗局的可信度。

行动中，警方查获127部手机及多套电脑设备，当场控制4名中国疑犯。

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