大阪酒吧「口吐牛奶」片惹议 本尊女侍应现身：纯属恶搞老板摆拍

日本大阪一间名为「NokonoKo」的酒吧，近日因一段「人体加奶」的离奇影片在社交平台掀起轩然大波。影片中一名女侍应竟将口中的牛奶直接吐入顾客的咖啡中，其极度不卫生的行为引发网民排山倒海的负评，更有台湾媒体转载报道。日本媒体随后找来片中女侍应「爱心」澄清，她直言这只是为了增加流量而拍摄的「恶搞片」，并强调店内绝无此类服务。

影片突破千万浏览 网民痛批「低俗」

这段具争议的影片最早由日本知名网红「滝沢ガレソ」在社交平台 X（前称 Twitter）转发，短时间内累积超过 900 万次观看。画面显示女侍应将一杯未加牛奶的冰咖啡递给顾客。当顾客显露疑惑时，该服务员竟当场俯身将口中牛奶直接吐入咖啡杯中，完成所谓的「加奶」过程，字幕更戏谑称这或许是该店受欢迎的原因。大量网民对此感到毛骨悚然，愤怒留言质疑「日本什么时候变得这么低俗」、「完全违反食安法规」。

女侍应首度开腔：老板扮演顾客配合拍摄

针对排山倒海的谴责，当事女子「爱心」接受日本《FLASH》杂志访问时解释，没想到影片会引起如此巨大的反响。她指出是纯属摆拍，该影片原是上传至其个人 TikTok 帐号的恶搞短片，片中扮演「顾客」的男子其实就是她们的老板。

她透露店舖自去年 5 月起发起挑战，目标是在 TikTok 获得 10 万支持者，相关影片只是为了吸引关注而创作的「嬉戏之作」。她强调网红的描述误导了公众，实际上店舖根本不会提供这种服务，更形容自己的店是「严肃的舖头」。

强调店风严谨 侍应不与客私交

「爱心」进一步澄清，店内的侍应平时甚至不会与客人一同饮酒，更严禁与客人在工作时间以外接触。对于影片被转载至台湾甚至全球，她表示感到有趣之余，也担心公众产生误会。虽然有网民早前已凭女侍应身上佩戴的收音设备识破影片疑似「自导自演」，但主流舆论仍批评其「低俗当有趣」，认为这种搏眼球的宣传手段已严重损害食肆形象。