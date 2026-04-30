泰国布吉惊现「露股团」 女游客嘟嘟车集体脱裤挑衅后车触众怒

泰国观光胜地布吉岛发生令人侧目的外籍游客脱序事件。一段在社交平台疯传的不雅影片显示，多名外籍女性游客在众目睽睽下，竟于行驶中的「嘟嘟车」上轮流脱下外裤及内裤，并向后方车辆展示臀部及私处大肆挑衅。事件引发当地居民强烈愤慨，纷纷要求警方严办，更有声浪质疑现行的免签证制度助长了外客胡作非为。

众目睽睽下「大解放」 露下体挑衅后车

据泰媒《Khaosod》报道，事发时一辆载满外籍女游客的嘟嘟车正前往当地一个圆环，后方车辆的行车纪录器全程拍下这惊人一幕。影片可见，车上多名女子疑因兴奋过头，在繁忙马路上公然一个接一个脱掉长裤，甚至连内裤也一并脱下，将赤裸臀部转向后方驾驶者，私密处一览无遗。

这种极度妨碍风化且危及道路安全的举止，随即在Facebook专页「Phuket Times」引发轰动。泰国网民群起攻之，批评这类行为严重损害泰国观光形象，纷纷留言要求「罚款并遣送出境」、「建立黑名单永久禁止入境」。

居民积怨已久 批外客误当泰国「无王管」

事实上，布吉岛居民对部分外籍游客的「毒瘤行为」早已积怨深。当地民众指出，部分旅客持着「消费者大晒」的心态，误解泰国是法律松散的避风港，过往随地便溺、公然猥亵，甚至在佛寺重地穿著暴露、在古迹旁跳艳舞等事件屡见不鲜。此外，无牌驾驶摩托车、参与非法博弈等问题亦令警方大为头痛。

舆论压力升温 泰国拟缩减免签国家

目前尚未确认涉案女游客是否已被捕，但社会不满情绪已推至顶峰。有民众直指，泰国目前对93个国家开放的免签证制度，是导致外籍旅客质素参差、胡作非为的关键原因。据悉，泰国政府正考虑因应社会压力，拟定缩减免签国家的数量，以加强边境管理及维护社会秩序。

布吉岛居民呼吁政府采取「零容忍」态度，不要让部分害群之马抹煞泰国作为「微笑之邦」的美名。