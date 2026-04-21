日本连锁火锅店肉片「薄到透明」成热话 2800万网民朝圣惊叹：刀工精湛！

日本一间连锁火锅店近日成为网络热话，一名日本网民在社交平台「X」分享用餐经验，指自己点选猪里肌肉片后，店员送上的两盘肉竟「薄如蝉翼」，甚至近乎透明能看清盘底花纹。照片曝光后引发超过二千八百万人次朝圣，网友纷纷惊叹切肉师傅「刀工了得」，戏称猪肉片已被升华成「艺术品」。

专业网民：恐为店员误解切肉指示

据报，该名网民「Miåう゛@kujata」于本月18日前往连锁火锅店用餐，点了他心仪的猪里肌。未料肉盘上桌后，其薄度令他当场傻眼，随即发文吐槽这大概是他人生中见过最薄的肉片。照片显示，肉片有四分之三呈现半透明状态，黑色的盘底纹路清晰可见。

帖文随即引发网民热议，不少人联想到经典卡通中「透光吐司」的情节，纷纷留言调侃：「这不是肉片，是湿纸巾吧？」、「切肉师傅是从切河豚刺身转行过来的吗？」甚至有网民赋予诗意评价，称之为「月晕刀功」及「技术与美的结合」。

更有甚者，有网民发文，说见到帖子后不敢相信，于是前往该店一探究竟，结果信了！该网民还贴出一张「肉照」，桌上肉片的厚度同样薄如面膜。

针对此现象，有专业网友分析指出，猪里肌因油脂较少，若加热过度容易口感干柴，火锅店通常会切得较薄以保持软嫩。然而，该照片中的薄度明显超乎常理，推测可能是店员当天误解了机器的厚度设定或操作指示，才意外切出这款「真．薄切肉片」。

虽然肉片极薄，原PO实测后表示放入锅中涮煮仍会转为白色熟肉，食用口感与一般肉片无异，但视觉冲击力确实惊人。事件亦引发部分网民质疑，店家是否因成本控制才如此「节省」，令吃到饱餐厅的供应诚意成为讨论焦点。