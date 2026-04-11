南韩机场检疫犬「公器私用」 搜出可疑物当场「销毁」笑翻全网

机场检疫犬一向给人专业、机警的形象，但面对美食诱惑，即使是专业「公务员」亦难免破功。南韩济州岛国际机场日前发生一宗令人啼笑皆非的意外，一只检疫犬在执行任务期间，竟在旅客行李中搜出一件牛乳卷蛋糕，随后更公然「私吞」证据，令领犬员当场崩溃。

嗅出可疑物品 下一秒竟是「试毒」鲸吞

社交平台Instagram帐号「@banbanpet」于本月3日分享一段短片。片中可见，一只黑色检疫犬正在济州机场的行李传送带旁认真工作。正当周遭旅客与工作人员以为牠嗅出甚么违禁品时，这只狗狗竟飞速从一个行李袋中叼出一件包装好的「牛乳卷蛋糕」。

更令人意外的是，狗狗并未按程序向领犬员示警，而是抵受不住浓郁奶香，当场低头大口鲸吞，自行将「证物」销毁。领犬员见状大惊，急忙拉开狗狗并轻拍其嘴巴试图阻止，可惜蛋糕已被这名「实习生」吞了下肚。

网民笑言：哪间蛋糕这么香？

影片曝光后随即在网上疯传，大批网民被这只贪吃犬的举动逗笑。有人留言戏称：「这绝对是实习生」、「哪一间蛋糕这么香，连搜救犬都忍不住」、「牠不是在吃，牠是在测试有没有毒」。亦有网民幽默地代狗狗发声：「报告长官，这东西『很毒』，我先帮大家解决了。」

虽然有部分爱犬网民心痛狗狗被领犬员拍打嘴巴，留言提醒「罚抱抱就好」，但更多人关注的是该名不幸损失蛋糕的旅客，纷纷追问：「机场会赔一条新的给人家吗？」事件虽未提及具体发生日期，但已成功为严肃的机场安检增添一抹趣闻。