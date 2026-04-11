丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体

墨西哥近日发生一宗骇人听闻的葬礼闹剧。一名男子病逝出殡，其妻子在灵堂守灵期间，竟意外撞破丈夫生前的情妇到场哀悼。两女随即在灵柩旁大打出手，混乱中更推开棺材盖，令死者遗体一度暴露人前，场面极度尴尬且混乱。

「亲爱的」触动正印神经 灵堂变两女战场

综合英媒《Daily Express》和墨西哥媒体报道，事件发生于维拉克鲁兹（Veracruz）。当时灵堂正进行严肃的守灵仪式，死者妻子正在棺木旁默哀。此时一名陌生女子趋前，对著灵柩深情哀悼，低声轻语：「亲爱的，我会想你的。」

这句亲暱的道别瞬间引起死者妻子的警觉，她随即起立质问对方身分。岂料该女子直认不讳，自称是死者交往多年的情人。原本哀伤的气氛随即急转直下，两女由口角演变成肢体冲突，在灵堂内疯狂扭打、互扯头发。

棺木险被推翻 遗体「出土」吓煞亲友

网上疯传的影片显示，两名女子在灵柩旁推撞拉扯，火药味极浓，期间更差点将整副棺材推翻。混乱中，原本盖好的棺材盖竟被意外推开，死者的遗体当众露出，吓得在场亲友放声尖叫。

在场人士随即上前劝架并分开两人，该名情妇最终在混乱中离开，丧礼才得以在尴尬气氛下继续进行。据悉两名妇女仅受轻伤，均未有报警。

网民怒斥死者自私：死也上不了天堂

事件曝光后在社交平台引发热议，点击率迅速突破15万次。不少网民同情两名女子的遭遇，留言指责死者生前风流，死后却要两个女人承担痛苦，形容「死也死得够自私」。亦有网民讽刺指：「这场混乱差点令死者再死一次」、「很明显，死者是上不了天堂了」。