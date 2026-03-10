俄男离家三年忘关窗 回来发现公寓遭鸽子「鸠占」 屋满鸽粪下场惨烈

俄罗斯沃尔库塔（Vorkuta）一名中年男子，因工作离开自己的公寓三年，近日返回时惊见房间已被鸽子「占领」，地板堆满粪便与羽毛，家具上更排满「不速之客」，情况宛如「鸽子都市」。

据《共青团真理报》报道，该男子三年前离开寓所前往西伯利亚工作，却忘了关闭其中一扇窗户，鸽子便趁机入住，将公寓变成小型「鸽子都市」。男子将惨况拍下，并在影片中无奈地说：「我离开沃尔库塔三年，回来才发现这里变成了「鸽子杜拜」！巢穴、羽毛、满地粪便，它们看我的眼神就像我是欠租的租客。我不是房东，我是鸽子的入侵者。」

寓所的地板堆满粪便与羽毛，梳化上更排满鸽子。X影片截图

影片在俄社交媒体上引发网民热议及留言。不过专家指出，若要清理并翻新公寓，成本可能高达150万至200万卢布（15万至20万港元），与房产价值相若。更重要的是，鸽子容易传播禽流感、鸟衣原体病等疾病，地板和墙面需使用专业化学药剂处理，确保居住安全。

网民幽默回应，有人笑言「不如直接买新公寓」，也有人打趣称至少鸽子还给他「早餐」，在屋内产蛋。