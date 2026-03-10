Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄男离家三年忘关窗 回来发现公寓遭鸽子「鸠占」 屋满鸽粪下场惨烈

趣闻热话
更新时间：05:14 2026-03-10 HKT
发布时间：05:14 2026-03-10 HKT

俄罗斯沃尔库塔（Vorkuta）一名中年男子，因工作离开自己的公寓三年，近日返回时惊见房间已被鸽子「占领」，地板堆满粪便与羽毛，家具上更排满「不速之客」，情况宛如「鸽子都市」。

据《共青团真理报》报道，该男子三年前离开寓所前往西伯利亚工作，却忘了关闭其中一扇窗户，鸽子便趁机入住，将公寓变成小型「鸽子都市」。男子将惨况拍下，并在影片中无奈地说：「我离开沃尔库塔三年，回来才发现这里变成了「鸽子杜拜」！巢穴、羽毛、满地粪便，它们看我的眼神就像我是欠租的租客。我不是房东，我是鸽子的入侵者。」

寓所的地板堆满粪便与羽毛，梳化上更排满鸽子。X影片截图
寓所的地板堆满粪便与羽毛，梳化上更排满鸽子。X影片截图

影片在俄社交媒体上引发网民热议及留言。不过专家指出，若要清理并翻新公寓，成本可能高达150万至200万卢布（15万至20万港元），与房产价值相若。更重要的是，鸽子容易传播禽流感、鸟衣原体病等疾病，地板和墙面需使用专业化学药剂处理，确保居住安全。

网民幽默回应，有人笑言「不如直接买新公寓」，也有人打趣称至少鸽子还给他「早餐」，在屋内产蛋。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
20小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
15小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
7小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
15小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
21小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
12小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
18小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
12小时前
德黑兰油库被炸中，全城下「石油雨」弥漫烧焦味。 X@amitkarn99
00:44
伊朗局势｜以色列首轰油库 德黑兰下「石油雨」全城弥漫烧焦味
即时国际
9小时前