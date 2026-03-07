50万日圆航空旅游券全过期！大提琴家与妻退休旅行梦碎 惹网民同情

与妻子规划多年的退休海外旅行梦，竟因一叠过期的航空旅游券而化为泡影！今年1月底刚从服务长达40年的九州交响乐团退休的日本大提琴家铃木淳，近日在社群平台X分享这桩「悲剧」，引发网民热议与同情。

帖文浏览量超过1270万次

现年已退休的铃木淳透露，过去与妻子曾有个珍贵的约定——两人相约退休后要一起赴海外旅行，并为此存下一笔数目不小的旅游基金，以ANA航空旅游券的形式妥善保存。然而，就在本月3日，妻子意外发现这叠承载著两人梦想的旅游券，竟然早在10年前就已过期，全部沦为无法使用的废纸，粗估损失高达50万日圆（约2.5万港元）。

铃木淳在贴文中以幽默方式分享这个令人扼腕的发现，立刻引来网民关注，浏览量超过1270万次，非常夸张。大批网民留言深感同情表示「真是令人心酸的事实啊」、「10年过得真的超快」，也有网民温暖安慰「光是两个人一起计划这件事，就已经很可爱了呢」、「我相信现在的你们一定能更自由地享受旅行」。更有网友幽默吐槽：「要是那是炸猪排券的话，肯定不会有人没注意到过期啊」，意外成为话题焦点。

随著事件在网络上发酵，铃木淳的朋友发起募款计划，希望送这对夫妻去夏威夷旅行圆梦。对此，铃木淳委婉拒绝了众人的好意，表示「我个人不需要这样的募资」。他大器地建议，若网民们真的有意愿给予帮助，不妨将善款捐给他之前服务的交响乐团，此举再度赢得一片掌声。

乐于分享这桩与「退休旅行」擦肩而过的趣闻，铃木淳以开朗的态度表示：「就请大家笑一笑吧。」展现出面对遗憾时的豁达人生观。