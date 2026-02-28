Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本热到要为极端高温起名字 气象厅征集「40度以上」专用语 今夏启用

趣闻热话
更新时间：09:00 2026-02-28 HKT
发布时间：09:00 2026-02-28 HKT

全球气候暖化问题持续恶化，日本近年夏季频频刷新高温纪录。日本气象厅今日（27日）宣布，由于摄氏40度以上的极端高温日子愈趋频繁，现行用语已不足以反映酷热程度，故正式展开公众咨询及投票，为「40度门槛」征集正式名称，预计于今年夏季投入使用。

现行用语追不上气候变化 40度高温年年出现

日本气象厅目前针对高温设有三级称谓：摄氏25度以上称为「夏日」；30度以上为「真夏日」；而35度以上则为2007年新增的「猛暑日」。然而，自2018年起，日本已连续多年录得超过摄氏40度的极端高温，去年8月5日更在群马县伊势崎市录得摄氏41.8度的历史新高。

气象厅指出，由于过往「猛暑日」已未能完全警示现时的极端热浪，因此认为有必要增设更高一级的预报用语。

13个候选名称出炉 「超猛暑日」「酷暑日」入列

是次意见调查即日起展开，至下月底结束。气象厅与气象学家、日语专家共同商讨后，列出了13个候选名称供公众投票，当中包括「炎暑日」、「酷暑日」、「极暑日」、「烈暑日」及「超猛暑日」等。目前民间组织「日本气象协会」已率先采用「酷暑日」一词，各界正关注官方最终会选用哪一个名称。

旨在提升防暑意识 五月底定案

气象厅表示，希望透过是次调查，选出一个能切合大众实际体感、并足以反映现今气候状况的名称。除了票选既有选项，民众亦可自由提交其他建议。投票结束后，当局将与专家进一步讨论，预计于5月底公布最终定案。

当局强调，新术语的设立不仅是为了气象统计，更重要是希望提高公众对防暑降温及预防中暑的警觉性，鼓励市民在应对极端热浪时采取更积极的防护措施。

