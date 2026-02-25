Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜土耳其业余球赛现暖心一幕 海鸥遭足球击中晕倒 球员心肺复苏救回

趣闻热话
更新时间：07:54 2026-02-25 HKT
发布时间：07:54 2026-02-25 HKT

土耳其伊斯坦堡一场业余足球比赛周日（23日）上演罕见暖心一幕，伊斯坦堡球队尤尔杜姆体育队（Istanbul Yurdum）作赛期间，门将一脚自由球意外击中低空飞行的海鸥，队长Gani Catan立即施展心肺复苏术（CPR），虽然比赛暂停一段时间，但最终成功挽救小生命，场面既惊险又感人。

龙门自由球意外击中海鸥

比赛进行至上半场22分钟，尤尔杜姆门将Muhammet Uyanik在禁区开自由球时，皮球意外击中一只飞过球场的海鸥。海鸥应声坠落球场，顿时失去反应，场上球员及观众一片惊呼。Uyanik事后表示，当时并未意识到击中生物，直到海鸥落地才发现，感到非常震惊与内疚。

队长Catan见状立即俯身检查，发现海鸥停止呼吸，凭本能展开急救。他先轻柔翻正海鸥姿势，再进行胸部按压，持续约两分钟。最终，他看到海鸥的腿部和眼睛开始有动作，随后将牠送至场边医疗人员照顾。现场直播主持人Onur Ozsoy亦惊呼：「这是足球场上极少见的瞬间！」

球队其后继续比赛，虽然尤尔敦队最终在互射十二码中落败，无缘升级，但Catan赛后直言，从未受过任何急救训练，救回生命远比胜负更重要：「我们失去了冠军，但能够帮助拯救一条生命，这件事更加重要。」球迷在社交媒体上亦纷纷赞扬球员的暖心行为，留言称「这是真正的英雄」及「土耳其人有颗金子般的心」。

据了解，海鸥受撞击后翅膀受伤，但经急救后已能重新站立，正在接受进一步治疗。

