手伤女照X光惊见无名指戴钻戒 感动爆喊：我愿意

手腕跌伤入急症室，竟然变成一场浪漫求婚记！美国纽约一名女子日前不慎滑倒受伤，在医护人员陪同下查看X光片时，惊觉萤幕上的手骨影像竟戴着一枚闪烁钻戒。正当她一脸困惑之际，男友随即单膝下跪求婚，在全场医护见证下，女子感动落泪点头答应，成就一段另类的急症室姻缘。

男友部署一年密谋惊喜 借X光「透视」爱意

据《时人》报道，现年二十七岁的安娜伊丝（Anais）日前返家时意外滑倒，手腕著地受伤。翌日晚间，她前往急症中心聆听检查结果。当她走进诊间时，发现医生、护士及放射技师等医护团队破天荒悉数到场，令她不禁纳闷：「为何一个手腕轻微受伤，需要这么多专业人士？」

正当她感到不解之时，医生缓缓转过电脑萤幕，画面显示的并非断裂的骨头，而是一只左手无名指套着耀眼钻戒的X光影像。安娜伊丝瞬间震惊，转头一看，三十一岁的男友贾斯汀（Justin）已在身后单膝跪地，捧着真钻戒情深求婚。

原来，这场「急症室大计」并非巧合。贾斯汀早于一年前已计划求婚，并选购了一枚重三点四克拉的鲜艳黄色钻戒，甚至将戒指交由女友哥哥保管数月，以防被发现。当安娜伊丝跌倒后，贾斯汀灵机一触，认为这是绝佳时机，于是暗中联系医疗团队，请求对方协助策划这场充满创意与科学感的求婚仪式。

网民：看过最有辐射量的爱

安娜伊丝感动表示，当时感觉一切如梦似幻：「这感觉不像真的，贾斯汀以最惊艳的方式求婚，我人生中从未如此惊喜过。」最终在全场医护人员的欢呼与见证下，这场本应充满药水味的诊治，化作充满幸福泪水的温馨一刻。

这宗特殊的求婚案例迅速成为网民热话，不少人笑指「这是看过最有辐射量的爱」。