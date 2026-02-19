Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手伤女照X光惊见无名指戴钻戒 感动爆喊：我愿意

趣闻热话
更新时间：09:37 2026-02-19 HKT
发布时间：09:37 2026-02-19 HKT

手腕跌伤入急症室，竟然变成一场浪漫求婚记！美国纽约一名女子日前不慎滑倒受伤，在医护人员陪同下查看X光片时，惊觉萤幕上的手骨影像竟戴着一枚闪烁钻戒。正当她一脸困惑之际，男友随即单膝下跪求婚，在全场医护见证下，女子感动落泪点头答应，成就一段另类的急症室姻缘。

男友部署一年密谋惊喜 X光「透视」爱意

据《时人》报道，现年二十七岁的安娜伊丝（Anais）日前返家时意外滑倒，手腕著地受伤。翌日晚间，她前往急症中心聆听检查结果。当她走进诊间时，发现医生、护士及放射技师等医护团队破天荒悉数到场，令她不禁纳闷：「为何一个手腕轻微受伤，需要这么多专业人士？」

正当她感到不解之时，医生缓缓转过电脑萤幕，画面显示的并非断裂的骨头，而是一只左手无名指套着耀眼钻戒的X光影像。安娜伊丝瞬间震惊，转头一看，三十一岁的男友贾斯汀（Justin）已在身后单膝跪地，捧着真钻戒情深求婚。

原来，这场「急症室大计」并非巧合。贾斯汀早于一年前已计划求婚，并选购了一枚重三点四克拉的鲜艳黄色钻戒，甚至将戒指交由女友哥哥保管数月，以防被发现。当安娜伊丝跌倒后，贾斯汀灵机一触，认为这是绝佳时机，于是暗中联系医疗团队，请求对方协助策划这场充满创意与科学感的求婚仪式。

网民：看过最有辐射量的爱

安娜伊丝感动表示，当时感觉一切如梦似幻：「这感觉不像真的，贾斯汀以最惊艳的方式求婚，我人生中从未如此惊喜过。」最终在全场医护人员的欢呼与见证下，这场本应充满药水味的诊治，化作充满幸福泪水的温馨一刻。

这宗特殊的求婚案例迅速成为网民热话，不少人笑指「这是看过最有辐射量的爱」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
13小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
20小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
17小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
11小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
蔡楚辉摄
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
5小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
14小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
15小时前
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
14小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT