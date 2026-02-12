情人节｜美麦当劳推「麦乐鸡鱼子酱」套餐数分钟售罄 官网一度死机

麦乐鸡配鱼子酱究竟是甚么滋味？美国连锁快餐麦当劳（McDonald's）周二（10日）联乘鱼子酱品牌Paramount Caviar，推出情人节限时「麦乐鸡鱼子酱」套餐，甫开卖即掀起疯抢，官方专页更一度因流量过高而瘫痪。待网页恢复后，系统显示产品已迅速售罄，成为「今年情人节最抢手单品」。

据报，套餐于当日上午11时在指定官方网站发售，并未于实体分店供应。每份套餐包含一罐1盎司（约28克）Paramount鱼子酱、一张价值25美元(约195港元)的麦乐鸡礼券，以及鲜忌廉与专用鱼子酱勺子。惟开售短短数分钟已被抢购一空，不少网民反映无法登入或页面显示错误。

麦当劳宣传时形容，酥脆的招牌麦乐鸡配上咸香细腻的鱼子酱，是「人生特殊时刻的绝配」。有食评人士分析，炸鸡块的油香与鱼子酱的鲜咸交织，口感对比强烈，确实带来意想不到的味觉冲击。不过，品牌暂未透露会否再度加推有关套餐。

事实上，麦乐鸡配鱼子酱并非首次走红。早前流行天后Rihanna曾于2024年12月在社交平台分享以鱼子酱搭配麦乐鸡的片段，引发大量网红仿效试食，掀起「奢华快餐」风潮。

商界亦迅速捕捉商机。纽约一间韩式炸鸡店于2025年美国网球公开赛期间，曾以100美元售卖6块鸡块，配鱼子酱、鲜忌廉及细香葱，成功吸引话题。