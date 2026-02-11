Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大西洋极罕巨型冥河水母曝光 体积大如校巴 专家：颠覆想像

趣闻热话
更新时间：08:23 2026-02-11 HKT
发布时间：08:23 2026-02-11 HKT

阿根廷一支研究团队于大西洋外海进行深海探测时，意外拍摄到极为罕见的巨型冥河水母，这种神秘深海生物体型庞大，最大可达校车般大小，全球有纪录的观察次数仅约一百次。施密特海洋研究所于2月3日公布有关影像，形容是南美洲深海生物研究的重要发现。

过往只在渔网中发现已死个体 罕见活体

该次探测于去年12月底进行，研究团队在阿根廷外海操作遥控潜水器下潜，当设备抵达约800英尺深度时，控制室内的科学家突然屏息凝神——萤幕中出现一只体型巨大的冥河水母，在漆黑海水中缓缓漂浮，其姿态优雅而震撼。

触手最长9米 猎食方式与常见水母不同

带领今次潜水任务的布宜诺斯艾利斯大学海洋生物学家María Emilia Bravo表示，当下既兴奋又难以置信。她指出，这种看似梦幻而脆弱的生命，能在极端的深海环境中生存，令人对海洋生态的适应能力深感惊讶。Bravo同时是是次研究船探险队的领队，该船由施密特海洋研究所负责营运。

冥河水母早于1899年首次被采集到标本，但直至约60年后，科学界才确认其为独立物种。长期以来，研究人员多只能在渔网中发现已死亡的个体，极少有机会观察到活体在自然栖息地中的行为。随着遥控潜水器技术成熟，才让人类得以近距离记录这些深海生物的真实样貌。

未有参与今次探测的加州蒙特雷湾水族馆研究所海洋生物学家Steve Haddock指出，过去一个多世纪以来，冥河水母仅被科学界记录约一百次。他形容，外界往往以为尚未被完整描述的深海物种多属细小而隐蔽的生物，惟冥河水母的存在正好颠覆这种想像，「这些巨大的生物，几乎与巨型鱿鱼一样大，却长期未被人类真正看见。」

冥河水母属于体型最大的水母之一，其钟状体直径可超过0.9米，触手最长可达9米。牠们以长而如窗帘般的触手捕捉浮游生物及小鱼，将猎物拉入口中进食，猎食方式与常见水母有所不同。此外，冥河水母亦会与部分鱼类形成共生关系，这些鱼类常在其钟部或触手周围游动或停留，以寻求庇护。

研究人员指出，今次在南美洲海域拍摄到清晰活体影像，不仅为了解冥河水母的生态提供珍贵资料，亦有助深化对深海生物多样性的认识，进一步揭示人类仍未完全探索的深海

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
21小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
20小时前
港铁湾仔站附近有物阻碍路轨，港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务一度受阻。梁国峰摄
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务一度暂停近1小时
突发
24分钟前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
1小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
14小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
20小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
20小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士
专访︱黎智英判囚20年 梁爱诗：刑期合理非「走过场」 国安法从未压迫不同政见人士
政情
2小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
2026-02-10 07:45 HKT