大西洋极罕巨型冥河水母曝光 体积大如校巴 专家：颠覆想像

阿根廷一支研究团队于大西洋外海进行深海探测时，意外拍摄到极为罕见的巨型冥河水母，这种神秘深海生物体型庞大，最大可达校车般大小，全球有纪录的观察次数仅约一百次。施密特海洋研究所于2月3日公布有关影像，形容是南美洲深海生物研究的重要发现。

过往只在渔网中发现已死个体 罕见活体

该次探测于去年12月底进行，研究团队在阿根廷外海操作遥控潜水器下潜，当设备抵达约800英尺深度时，控制室内的科学家突然屏息凝神——萤幕中出现一只体型巨大的冥河水母，在漆黑海水中缓缓漂浮，其姿态优雅而震撼。

触手最长9米 猎食方式与常见水母不同

带领今次潜水任务的布宜诺斯艾利斯大学海洋生物学家María Emilia Bravo表示，当下既兴奋又难以置信。她指出，这种看似梦幻而脆弱的生命，能在极端的深海环境中生存，令人对海洋生态的适应能力深感惊讶。Bravo同时是是次研究船探险队的领队，该船由施密特海洋研究所负责营运。

冥河水母早于1899年首次被采集到标本，但直至约60年后，科学界才确认其为独立物种。长期以来，研究人员多只能在渔网中发现已死亡的个体，极少有机会观察到活体在自然栖息地中的行为。随着遥控潜水器技术成熟，才让人类得以近距离记录这些深海生物的真实样貌。

未有参与今次探测的加州蒙特雷湾水族馆研究所海洋生物学家Steve Haddock指出，过去一个多世纪以来，冥河水母仅被科学界记录约一百次。他形容，外界往往以为尚未被完整描述的深海物种多属细小而隐蔽的生物，惟冥河水母的存在正好颠覆这种想像，「这些巨大的生物，几乎与巨型鱿鱼一样大，却长期未被人类真正看见。」

冥河水母属于体型最大的水母之一，其钟状体直径可超过0.9米，触手最长可达9米。牠们以长而如窗帘般的触手捕捉浮游生物及小鱼，将猎物拉入口中进食，猎食方式与常见水母有所不同。此外，冥河水母亦会与部分鱼类形成共生关系，这些鱼类常在其钟部或触手周围游动或停留，以寻求庇护。

研究人员指出，今次在南美洲海域拍摄到清晰活体影像，不仅为了解冥河水母的生态提供珍贵资料，亦有助深化对深海生物多样性的认识，进一步揭示人类仍未完全探索的深海