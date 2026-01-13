金球奖｜中国籍女导演赵婷作品夺剧情组最佳电影 「定格」反应网上疯传

第83届金球奖颁奖典礼于今日（12日）圆满落幕，荷里活再次写下华人影史新篇章。由北京出生、华人女导演赵婷执导的新作《哈姆奈特》（Hamnet），于颁奖礼压轴环节爆冷击败赛前大热《罪人们》（Sinners），成功问鼎剧情组「最佳电影」宝座。赵婷得知获奖后露出的惊讶表情，更成为当晚颁奖礼最具话题性的瞬间，于各大社交平台迅速疯传。

击败劲敌《罪人们》 赵婷台上反应震惊

今届金球奖竞争激烈，赵婷执导的莎士比亚题材电影《哈姆奈特》入围6项提名。当颁奖嘉宾乔治克隆尼宣布该片夺得剧情组最高殊荣时，赵婷似乎未有心理准备，在席上瞬间「定格」数秒，满脸不可置信。她上台领奖时仍难掩激动神情，与执行监制史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及剧组一同接受欢呼。除了最佳电影外，该片女主角洁西伯克利（Jessie Buckley）亦凭精湛演出获颁剧情类最佳女主角。

史匹堡钦点执导 华人影后纪录再写新页

现年43岁的赵婷毕业于纽约大学电影学院，近年在国际影坛成绩斐然。她于2021年凭《浪迹天地》（Nomadland）成为首位获得奥斯卡最佳导演奖的华人女性，当时亦同样横扫金球奖最佳影片及最佳导演。是次《哈姆奈特》改编自同名畅销小说，担任监制的影坛巨匠史提芬史匹堡盛赞赵婷是执导该片的「唯一人选」，直言在读完原著后，便深信只有她能将这个关于灵魂与土地的故事演绎得如此非凡。

金球奖部分重要得奖名单（电影类）：

剧情类最佳电影：《哈姆奈特》（Hamnet）

音乐及喜剧类最佳电影：《一战再战》（One Battle After Another）

最佳导演： 保罗·汤玛斯·安德森（Paul Thomas Anderson）《一战再战》

剧情类最佳女主角： 洁西·伯克利（Jessie Buckley）《哈姆奈特》

音乐及喜剧类最佳男主角： 提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）《横冲直闯》

赵婷在感言中特别提到，影片制作期间团队经历了不少个人难关与失去，她感谢所有创作者愿意展示脆弱的一面，让作品能诚实地呈现给世界。随着金球奖报捷，外界普遍看好赵婷有望带领《哈姆奈特》在即将举行的奥斯卡金像奖再度冲击最高荣誉。