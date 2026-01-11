研究揭「天才犬」具高层次语言理解力 可靠偷听学词汇

狗是人类最忠实的伙伴，狗只很擅长学习「坐下」和「唔好郁」之类的动作指令，但却不太擅长记住东西的名称，例如牠们的那些毛绒玩具叫什么名字。

听主人与第三者交谈知特定物件

在最新研究中，学者发现部分「天才犬」不仅能透过游戏学习玩具名称，甚至能靠偷听主人谈话来扩充词汇。来自匈牙利厄特沃什罗兰大学（Eötvös Loránd University）及奥地利兽医大学（University of Veterinary Medicine）的团队指出，这些狗狗展现出非凡的语言理解力。

很多边境牧羊犬被发现为「天才犬」。美联社

研究团队早前已证实，一小撮特别聪明的狗能记住上百个玩具名称。最新实验邀请十只具「语词学习」天赋的狗参与，包括边境牧羊犬Basket及拉布拉多犬Augie。牠们观看主人拿著新玩具，与另一人谈论该玩具名称，其后被要求在另一房间、众多玩具中找出该特定玩具。十只狗中有七只透过被动聆听主人谈话，成功地学会新玩具——𫚉鱼和犰狳的名字并找到他们。

同样拥有语言天赋的拉布拉多犬Augie。美联社

该研究的作者、来自匈牙利罗兰大学和奥地利兽医大学的德罗尔（Shany Dror）表示「这是我们首次发现有一群特定的狗能透过偷听人类交谈学习词语。」



即使主人把玩具放在不透明盒子里，然后与另一个人谈论他，让看到物体和听到他的名字之间脱节，小狗们仍然成功认出。

仅少数动物拥偷听学习天赋

只有少数其他动物，如鹦鹉和猿类，也展现出偷听天赋。这种能力对人类发展也至关重要：两岁以下幼童可以透过聆听习得新词，包括一些父母可能无意中教给他们的词。

德罗尔说，然而，这些狗已经成年，因此使牠们能够窃听的大脑语言处理机制与人类的可能相异。动物认知学专家林海蒂（Heidi Lyn）称，动物的认知能力远比人们一般想像的要强得多。她强调，并非所有狗只都有这种能力，一般宠物不太可能在餐桌下「偷听」学词，并笑言，实验室经常有犬只来参与研究，我们很开心，但也惹来小小「麻烦」，「有时牠们一兴奋就会在沙发上撒尿。」

