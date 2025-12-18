美沙漠惊现「血色区域」引热议 背后成因曝光

近日，一张谷歌地图卫星照片在全球网络引发广泛关注：美国新墨西哥州一片荒芜沙漠中，竟出现绵延数公里的鲜红色地貌，犹如大地渗血，令人触目惊心。该奇景迅速激起网友联想，从宗教隐喻到神秘事件猜测不断。然而，地质专家指出，这并非超自然现象，而是形成于远古时期的火山地质遗迹，见证著地球漫长而磅礴的造物之力。

科学解释：远古火山渣锥的氧化烙印

这片红色区域位于新墨西哥州首府圣塔菲西北方偏远地带（坐标约35°39′11″N, 106°48′49″W）。网友「stupidtrashboy」在社交平台X分享卫星图时称「越来越担心沙漠里的这一大滩血迹了」，帖文累积超过230万次浏览。许多网友联想到《圣经·出埃及记》中「河水变血」的灾难记载，留言道：「这不就是圣经里写的吗？」

根据圣经记载，上帝在古埃及降下的「十灾」，包括河水变血，以此警告法老释放被奴役的以色列人。

事实上，这片红色区域并非超自然现象，而是自然形成的地质结构。地质学者说明，该红色地貌实为「火山渣锥」，是杰梅斯山脉形成前火山活动的遗迹。火山喷发时喷出的火山灰、渣屑与岩石堆积成锥状体，其中富含的铁质经千万年风化氧化，逐渐染上锈红色彩。由于当地气候极度干燥，侵蚀作用缓慢，使得这片血色景观得以完整保存，从高空俯瞰形成强烈视觉冲击。

类似的地色奇观在全球时有出现。例如今年初，以色列加利利海因绿藻暴发而呈现一片血红，引发民众不安，后证实为自然生态现象。

科学家指出，许多看似诡异的自然景象，实为地质、化学或生物作用的结果。这片红色荒漠如同一页开放的地质史书，记录著远古火山喷发的狂暴与沉寂。它提醒人们，地球表面每一片瑰丽而奇特的色彩，往往承载著千万年的自然故事。