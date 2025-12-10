火星时间｜科学家首次确认 每天比地球快477微秒

火星仍有许多未解之谜有待科学家解开，而在人类对火星表面展开长期探索之前，若能掌握准确火星时间，有助于地球控制中心和火星基地协调工作。美国国家标准技术研究所（NIST）物理学家近日首次精确计算出火星时间，确定在同一天内，火星时间每天会快477微秒。

时间在宇宙流逝速度不均匀

过去研究表明，火星的一天（自转周期）比地球长约40分钟，一年相当于687个地球日，远超地球的365天。然而，由于时间在宇宙中流逝速度并不均匀，科学家难以掌握火星准确时间。

科学家计划对火星展开长期探索。NASA

是次研究以火星表面选定参考点为基准，综合考虑火星表面重力、轨道形状以及太阳、地球和月球等天体引力影响，最终发现火星上时间平均每天比地球上的时钟快477微秒，且该种差异并非固定，由于火星的偏心轨道以及邻近行星的引力作用，在一个火星年内，每日偏移误差达到226微秒。

比计算月球时间更难

去年，科学家成功计算出月球时间，确定其每天比地球快57.5微秒。由于月球绕地球的轨道接近圆形，地球绕太阳的轨道也接近圆形，因此这种时间差相当稳定。

科学家去年计算出月球时间。美联社

NIST物理学家帕特拉（Bijunath Patla）坦言，与计算月球时间相比，计算火星时间难度远超科学家想象，由于火星距离太阳较远，而且轨道偏心率较大，导致其时间变化幅度更大。

帕特拉指出，透过是次研究，科学家已掌握火星时间流逝规律，属未来太空任务的一个里程碑，了解邻近行星上的时间，将有助于同步整个太阳系的导航和通信。