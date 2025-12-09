全球首名︱AI女演员Tilly Norwood 已签60份合约

世界首名人工智能（AI）生成的演员Tilly Norwood数个月前正式亮相，引发荷里活演员的批评浪潮，担心真人演员失业、电影的艺术价值遭破坏。但该名AI演员的创造者、荷兰裔女演员维尔登（Van der Velden）在昨日《华尔街日报》刊登的访问中声称，已为Tilly签了60份合约。维尔登并披露创造Tilly的过程。

荷里活一片挞伐声

39岁的维尔登利用聊天机械人ChatGPT创造AI演员，她先是向ChatGPT简要描述了她理想中的形象：「一位魅力四射，具国际化吸引力的女性名人。她五官对称、肌肤光滑明亮，拥有一双迷人的绿色眼睛。她有一头长发。」随后Tilly的第一张图像诞生了：卡通风格，嘴唇丰满，眼睛呈奇异果颜色，种族特征模糊不清。

长居英国的维尔登想要一个真实的邻家女孩，一朵英伦玫瑰。维尔登说，很清楚荷里活会选甚么样的女孩。

在接下来的六个月，维尔登与她的15人团队精心打磨女主角的形象。他们在不限制任何外表、年龄或天赋的前提下，共制作了2000个版本。

但Tilly9月底正式亮相后，荷里活爆发一片挞伐声。《阿凡达》导演占士金马伦称Tilly「令人毛骨悚然」。 《科学怪人》导演哥连慕迪多奴说，他「宁愿死」也不愿和AI一起拍电影。美国演员工会反应激烈，指：「Tilly Norwood并不是演员，只是由电脑程式生成的角色，而这个程式训练过程中参考了无数专业表演人才的作品，但既未事先取得许可，也未支付报酬。」演员工会抨击，AI演员不仅威胁真人演员的生计，更会贬低影视作品的艺术价值。

但维尔登表示，私底下人们对她的接受度更高。最近几周，她签署了约60份保密协议，涉及有真人演员参与的混合电影、全AI制作的电影，以及Tilly专项项目，其中大部分的投资额在1000万美元至5000万美元之间。