英国居民扮恐龙夜丢垃圾被拍下 疑为逃罚款 议员：可爱也不能乱抛垃圾

趣闻热话
更新时间：06:34 2025-12-07 HKT
发布时间：06:34 2025-12-07 HKT

英国艾塞克斯郡（Essex）近日出现离奇「恐龙乱抛垃圾」事件。一名居民身穿紫色恐龙造型服装，酷似儿童节目角色「Barney」，深夜手拖两大袋垃圾潜行于街头，确认四下无人后将垃圾弃置路旁，然后淡定离去。整个过程被闭路电视拍下，引起当地热议。

穿恐龙服疑避票控

事件发生于周二晚上约 9 时 30 分，地点发生在滨海西崖（Westcliff, Southend）的47 岁居民里佐（Carmine Rizzo）门前。片段所见，这名「恐龙」先在街角张望，确认没有车辆或路人后，才手提垃圾袋快步穿过马路，走到垃圾桶旁。其后，他似乎要靠旋转身体借力，将垃圾袋抛到栏杆旁，然后慢慢离去。离开前，他还对着镜头「扭柱」摆动，似乎知道自己正被拍摄。

里佐事后观看片段时哭笑不得，坦言「简直不敢相信自己的眼睛」，还担心街上的垃圾会「算在他的头上」。

有居民笑指，涉事者可能是为了避免被票控非法弃置垃圾（fly-tipping），才刻意穿上恐龙装遮掩身份。当地绍森德市议会（Southend Council）近月正加强巡查和执法，违例者可被重罚。

环境部门议员海德（Lydia Hyde）亦回应事件，批评道：「无论多可爱，乱抛垃圾都是错的。这种自私行为应该像恐龙一样绝种。」

英国近期亦出现另一宗大型非法弃置事件，在牛津郡 Kidlington 一条 500 呎长、近 20 呎高的巨型垃圾堆一夜间出现，被批可能酿成环境灾难，环境署现正调查中。

