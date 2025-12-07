研究揭女性放屁比男性更臭　专家：臭味更浓或有助脑部健康

男女之间放屁的异味原来各有差异，外国一项最新研究指出，女性排放的屁味道平均比男性更臭，而背后竟然隐藏着科学根据。

女性屁中硫化氢浓度较高

《纽约邮报》报道，被称为「放屁之王」的胃肠科专家莱维特博士（Dr. Michael Levitt）早于1998年进行研究，邀请16名身体健康的成年人食用斑豆及泻药，并配合特殊装置收集屁样本，再以科学方法分析气体成分。

研究人员请来了两位评委，对每个屁的气味进行0到8的评分，8分代表「非常难闻」，但评委并不知道自己闻到的是人类的屁味。

结果发现，女性屁中的「硫化氢」浓度较高，这种带有「臭鸡蛋味」的化合物正是屁臭味的主要来源，因此女性平均「味道更浓」。研究亦指出，男性虽然「风量」较大，但味道未必「胜出」。嗅闻员一致认定女性屁的臭味更强烈。

硫化氢提高老鼠认知功能

有趣的是，「臭味来源」硫化氢并非完全坏事。在2021年约翰霍普金斯大学医学院的研究人员对基因改造的小鼠进行了实验，这些小鼠的基因改造旨在模拟人类阿兹海默症。他们给这些小鼠注射了一种名为NaGYY的硫化氢载体化合物，并在12周内监测了它们的记忆和运动功能的变化。

测试证实，与未接受治疗的老鼠相比，接受硫化氢治疗的老鼠的认知和运动功能提高了50%。虽然研究结果发现硫化氢可以逆转阿兹海默症的一些行为症状，但目前尚证实这个结论是否适用于人类。