Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球20宗例子︱巴西19岁女一晚与两男发生关系 双胞胎DNA揭生父非同一人

趣闻热话
更新时间：17:45 2025-12-02 HKT
发布时间：17:45 2025-12-02 HKT

巴西一名19岁女子于2022年诞下双胞胎8个月后带同婴孩进行DNA检测，竟发现两名婴儿的亲生父亲不是同一人，属于全球有记录仅20宗的「异父超受孕」罕见现象。

两孩在不同胎盘发育

《每日星报》报道，来自巴西米内鲁斯的女子表示，当时她一天晚上跟两名男子发生关系，后怀孕生下孩子八个月后，在其中一名男子的陪同下带孩子检测DNA确定亲父，不料发现两名孩子竟是同母异父，震惊不已。不过，该陪同名男子愿意承担双胞胎父亲的责任，并将两人均登记成自己的孩子，给予完整的支持与照顾。

巴西女子生下同母异父的双胞胎婴孩。（示意图）路透社
巴西女子生下同母异父的双胞胎婴孩。（示意图）路透社

负责医生法兰柯医师（Dr. Tulio Jorge Franco）解释这是「异父超受孕」案例，虽然两名婴孩一同在母亲体内成长，但却来自不同父亲且在不同胎盘发育。女子认为两名孩子长相有些许不同，故选择进行检测，证实生父不是同一人。女子强调，她认为最重要的是两名孩子能够健康快乐地成长。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
21小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
4小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
7小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧直播｜累计156死 警方稍后交代火警最新情况
突发
6小时前
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
影视圈
2025-12-01 18:00 HKT