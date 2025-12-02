全球20宗例子︱巴西19岁女一晚与两男发生关系 双胞胎DNA揭生父非同一人

巴西一名19岁女子于2022年诞下双胞胎8个月后带同婴孩进行DNA检测，竟发现两名婴儿的亲生父亲不是同一人，属于全球有记录仅20宗的「异父超受孕」罕见现象。

两孩在不同胎盘发育

《每日星报》报道，来自巴西米内鲁斯的女子表示，当时她一天晚上跟两名男子发生关系，后怀孕生下孩子八个月后，在其中一名男子的陪同下带孩子检测DNA确定亲父，不料发现两名孩子竟是同母异父，震惊不已。不过，该陪同名男子愿意承担双胞胎父亲的责任，并将两人均登记成自己的孩子，给予完整的支持与照顾。

巴西女子生下同母异父的双胞胎婴孩。（示意图）路透社

负责医生法兰柯医师（Dr. Tulio Jorge Franco）解释这是「异父超受孕」案例，虽然两名婴孩一同在母亲体内成长，但却来自不同父亲且在不同胎盘发育。女子认为两名孩子长相有些许不同，故选择进行检测，证实生父不是同一人。女子强调，她认为最重要的是两名孩子能够健康快乐地成长。