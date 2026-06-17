伊朗局势︱美国开战计错数？ 情报分析伊朗如何靠掌控霍尔木兹海峡成「另类核武」

美国向伊朗发动大规模军事行动三个多月后，双方终于达成谅解备忘录。美国有线电视新闻网（CNN）周二（16日）引述三名知情人士报道，美国情报机构近日评估认为，伊朗在此轮冲突中已证明其具备「随时有效封锁霍尔木兹海峡」的能力。这意味著德黑兰政权在与美国爆发战争后，获得一项足以冲击全球经济的强大新筹码。

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德黑兰拥巨大谈判筹码

情报评估指出，未来类似的封锁危机仍有可能重演。美国必须与伊朗进行密集谈判，方能促使霍尔木兹海峡全面恢复通航，这凸显德黑兰在谈判桌上握有极大筹码。

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一名知情人士坦言，这场战争已从根本上改变了德黑兰未来运用此类威胁手段的思维，甚至形容「美方目前等同将海峡控制权拱手相让，而这是一项比任何核武更具威力的武器」。此外，另一名消息人士提到，伊朗亦意识到可将针对海湾国家能源基础设施的定点打击，转化为不对称作战能力，并在本次冲突中证明其成效显著，未来随时可「照办煮碗」，作为施压工具。

或要求胡塞武装封锁曼德海峡

虽然美方盟友曾商讨在海峡重开后建立某种巡航机制，但目前具体运作方式尚不明确。多名消息人士透露，即使美伊即将签署正式协议以结束冲突，伊朗仍在筹划经济层面的「后备方案」——一旦与美国的谈判破裂，德黑兰可能会要求其也门代理势力「胡塞武装」，封锁同样身为全球重要贸易咽喉的曼德海峡（Bab el-Mandeb）。

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情报部门指出，伊朗之所以信心大增，是因为其在无需耗费大量资源的情况下，便成功封锁海峡并精准打击波斯湾能源设施。



一名曾参与美伊战争军事规划的人士警告，失去对霍尔木兹海峡的控制恐成为这个时代最大的战略失误，若非美方大幅升级军事投入，否则几乎无法有效反制。此次情报评估，凸显特朗普当初在未充分权衡伊朗封锁意愿下发动冲突所带来的深远负面影响，并引发外界对德黑兰未来将全球经济「武器化」的严峻忧虑。