俄乌战争︱乌克兰声称要大反攻 欧盟弹药减半援金缩水成「绊脚石」？︱拆局

俄乌双方已血战4年多，乌总统泽连斯基（Zelenskyy）在6月初表示，乌军目前有能力打击乌国境内被占领区域的俄罗斯后勤。但英国《金融时报》（Financial Times）5月26日报道，自去年12月起，参与捷克主导的弹药倡议（Czech-led ammunition initiative）的国家数目已由18个减少至9个。

英媒于5月底报道相关消息。《金融时报》Financial Times

大口径弹药减近半

自2024年起，布拉格便带头统筹欧洲多国，向基辅供应大口径炮弹，以补充其日渐减少的弹药库存，支撑乌军与俄罗斯之间的拉锯战。数据指出，2024年，乌克兰透过这计划得到150万发炮弹；2025年，得到180万枚；而在今年依然得会到100万枚炮弹，即使多国已经退出支援。

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而当初牵头的捷克，如今亦希望逐步淡出援助乌克兰弹药的方案。从「带头大哥」到试图「卸膊」，背后折射出的是现任总理巴比什（Andrej Babiš）的政治算盘：一方面，他认为捷克斯洛伐克集团（CSG）本身亦可从这项计划中分一杯羹；另一方面，他更希望将国内资源优先投放于因伊朗战事而备受能源价格上涨压力的捷克民众身上，而非继续向乌克兰输血。

捷克总理巴比什强烈反对过度军援及经援乌克兰。

援乌金额再探底

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乌克兰近年不只到手的弹药减少，获得的资金亦同样缩水。自2025年年底，特朗普大幅削减对乌援助，欧洲被迫全面接棒援乌，但欧洲援乌力度亦早现疲态。德国基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）的数据显示，2025年基辅共获得价值360亿欧元（约3060亿港元）的军援，相较于2024年的411亿欧元（约3756亿港元），减少了14%，甚至比2022年战争开打那一年要少。

授助减少却要「赢」了?

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但据美国智库《战争研究所》（ISW）分析，今年4月俄军净损失116平方公里，是乌军自2023年夏季反攻以来首次收复多于失去的领土。这得益于乌克兰无人机系统性攻击俄军补给线，包括连接克里米亚的M-14和M-18公路，俄方补给车辆在距离前线160公里处便已受袭。

乌克兰指挥官毕列茨基（Andriy Biletsky）更指出，俄军已筋疲力竭，乌方有半年窗口可夺回战场主动权，战争「转捩点」即将到来。换言之，在弹药与援助双双缩减的情况下，乌军仍能交出亮眼战绩？

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欧盟援乌「口惠而实不至」

乌军在今年春夏在乌东、乌南透过无人机和导弹的确取得一些战功，以此证明有能力抗俄，塑造成「为欧洲价值观而战」，为加「入（欧）盟」「入（北）约」暖场。

而日前，德国总理默茨（Friedrich Merz）亦投其所好，建议为乌克兰设立欧盟「准成员国」（Associate Member）身份，即允许乌方参与欧盟机构及部长级会议并发表意见，但不设投票权。同时，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）亦表示，她已与乌克兰总统泽连斯基就加入欧盟一事进行讨论，并补充指未来数周将是推进乌克兰入盟进程的关键时期。

在俄乌鏖战、欧洲援助疲乏的背景下，欧洲这些举动或者只是对乌的一种政治补偿或激励，以维持其战斗意志，避免乌克兰因疲惫而被迫接受不利的谈判条件。这就像在驴子面前绑上一根萝卜，让牠费尽力气不断向前追赶，但目标始终遥不可及。

对乌克兰而言，欧盟的态度可能始终停留在「口惠而实不至」，不断开出「空头支票」，但实际援助却已放缓。展望未来，乌克兰可能陷入更严峻的战争态势，而「入盟」「入约」之路依然是「路漫漫」，但乌方也将「上下而求索 」。