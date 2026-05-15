星岛申诉王 | AP x Swatch $3000 戴「百万名表」！ 直击排队党冒雨露宿抢联名潮表

近年不少品牌纷纷联乘合作，吸引各地潮人追捧。瑞士名表品牌AP与大众化手表品牌Swatch，合作推出全新联乘「Royal Pop」陀表表款，即将在5月16日（本周六）正式开售。由于AP份属顶级名表，每只表售价动辄数十万甚至过百万，这次与Swatch联乘的产品，售价仅约3千港元，因而备受注目。

开售前夕，全球Swatch门外都出现排队抢购人龙，香港亦不例外，在尖沙咀、旺角及铜锣湾等多间分店，开售前三、四天已经出现等待抢购的人龙。

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排足四天报酬港币800元

记者在5月12日至5月14日期间到访不同分店，排队那些摆杂物霸位的人，目测队伍也至少有20至30人排队，人龙中大部分为内地人和长者，他们准备好大量纸皮和櫈仔等物资，席地而坐做足准备打持久战。近日天气不稳常有骤雨，露天等候的人士便更狼狈和辛苦。

记者暗访发现，他们很多人根本不清楚自己排队买什么，有人以普通话答「我知！去泡泡玛特买公仔！」有控制排队党的「蛇头」透露，他们只会请熟人开工，而排足四天的报酬，只得港币800元！但由于他们会提供食物和饮品，仍有一些长者愿替其排队。

不过记者在等候人龙当中，分别找到本地和泰国表迷，排队等买心水表。本地表迷称看中这次联乘表款设计非常特别，特意带帐蓬前来与朋友排队守候，排了一日一夜都心甘情愿。另有泰国表迷指，泰国当地每间分店的排队人潮多达500人，据闻炒价已达港币一万元；乘着来港旅游，遂看看能否买到心头好。

然而大部分表迷，均表示不想为心头好而苦等。市民麦生表示，虽然对联乘陀表设计感兴趣，但不会为买表而大排长龙或者「食炒价」，愿意等多半年或者一年时间，待热潮过去再入手。另一表迷陈生更笑言，「香港人就是这样(一窝蜂抢潮物)，等他们买完先买」。

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陀表佩戴考心思 网民AI图尽显创意

不少网民在Swatch公布联乘款是陀表款式时，纷纷大开脑洞发挥创意，用AI设计出不同陀表戴法，包括作为挂饰挂上手提袋、变身皮带挂上身等。坊间亦盛传，市场上已有人蠢蠢欲动，生产适合将联乘款陀表换成钟表的表带，当作腕表使用。

外界普遍认为，这只联乘陀表初期有机会炒价翻几倍，炒价随时过万。主持YouTube易时频道、著名钟表KOL Oliver认为，AP作为世纪级名表品牌，这次与Swatch合作联乘有点自贬身价，但承认这次联乘「杀伤力」强大，的确很有噱头，亦能吸引一些原本对钟表没兴趣的人，都会留意钟表，也是好事。

但他指出，由于现时仍不清楚品牌后续会不会推出其他配套产品，甚至腕表款式的联乘，Oliver仍建议表迷再等一会，尤其不鼓励市民「食炒价」。

大家又对这次AP和Swatch世纪联乘有什么看法？欢迎留言分享。

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