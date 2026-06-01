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星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局

放蛇直击
更新时间：07:45 2026-06-01 HKT
发布时间：07:45 2026-06-01 HKT

《星岛申诉王》发现坊间有清数公司，声称可协助欠下卡数，或财务公司债务的人，以低息贷款一次过清还欠债，目的是节省利息和较方便还单一债项。任职服务业的阿Sam（化名），本来都是想找清数公司协助债务重组，岂料财务状况变得更差，决定向《星岛申诉王》申诉，不想再有人中招。

20岁的阿Sam月入大约两万元，喜欢「碌卡」去旅行和吃喝玩乐的他，因而欠下十多万卡数。去年底， 阿Sam向大型财务公司借钱还债，但之后仍然大花筒，结果欠债越来越多，「之后又再欠下卡数，开始还不了，就开始向二、三线的财务公司借钱。」

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卡数加上财务公司债项，总共欠债17万元。今年初，阿Sam向清数公司求助，希望做债务重组。怎料去到清数公司位于尖沙咀的办公室，Sam表示，职员极力游说阿Sam申请破产，还教他出古惑，「（职员说游说公司）出现金粮最好，否则就看看公司可否一半出现金，一半银行转账，(破产后) 就可还少一点债务。」职员又叫他不用担心，扬言「破产4年后又是一条好汉」。

月入大约两万元的阿Sam，因「碌卡」去旅行和吃喝玩乐，欠下十多万卡数。
月入大约两万元的阿Sam，因「碌卡」去旅行和吃喝玩乐，欠下十多万卡数。

游说借钱搞破产 抽近8成做「行政费」

这间清数公司不但教Sam破产，而且收费高达53,000元，Sam引述职员表示﹕「如果没有钱，他们有一间跟律师楼相熟的财务公司，可以借钱给我。」因为债务已经到期，阿Sam只好应承申请破产，又被带到佐敦一间财务公司借钱。成功借钱后，清数公司职员给了他11,000元，其中8,000元用来申请破产，另外3,000元是阿Sam的零用钱，其余42000元，就是清数公司的行政费，占所借金额近8成。

阿Sam本求助清数公司债务重组，最后被哄骗阿Sam申请破产。
阿Sam本求助清数公司债务重组，最后被哄骗阿Sam申请破产。

阿Sam在高等法院递交破产申请后，清数公司职员表示会致函通知债主，表明阿Sam已申请破产，叫对方不要再追他还债。不过很多二、三线财务公司，根本不会理会，反而越追越狠，「财务公司后来找我家人，亦越来越多骚扰电话。之后家人问我，我才将整件事说出来。」家人担心阿Sam破产后会有麻烦，在其他亲友和家人帮助下，替他清还了17万债务。

偿还债务后，阿Sam立即向法庭撤销破产申请，又要求清数公司退还42,000元行政费。清数公司职员说会退回35,000 元，并直接转账至财务公司户口，但最终没有兑现。退款出现问题，阿Sam又担心不还款给财务公司会有麻烦， 连本带利合共61,600元，利息占8,600元。

清数公司职员说会退回35000元，并直接转账至财务公司户口，但没有兑现。
清数公司职员说会退回35000元，并直接转账至财务公司户口，但没有兑现。
记者陪阿sam去了涉事清数公司了解，但上址只是一个共享办公室。
记者陪阿sam去了涉事清数公司了解，但上址只是一个共享办公室。
清数师王Sir估计，涉事清数公司是无牌中介，阿sam很大机会取不回款项。
清数师王Sir估计，涉事清数公司是无牌中介，阿sam很大机会取不回款项。

清数公司失踪 未能取回退款

经过今次事件，阿Sam得到沉重教训，他说﹕「不应该赚一百元，就花百多元。要剩一点钱，不要一次花光，不要先花未来钱。」他又说以后每年只去一、两次旅行，没有钱就不会去。

记者陪同阿Sam到涉事清数公司了解，但上址原来只是一个共享办公室，根本找不到他们职员。而借钱给阿Sam的财务公司，亦拒绝回应事件。一名男职员开门后敷衍地说：「现在很忙，不好意思，要关门了。」

就阿Sam的个案，担任清数师多年的王Sir估计，涉事清数公司是无牌中介，所以阿Sam很大机会取不回款项，「首先是找不到他们。即使对方说退款给你，我觉得也只是拖字诀。因为拖得越久，就越大机会不了了之。」

大家又怎样评价这类清数公司的做生意手法？欢迎留言讨论。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

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