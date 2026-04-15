星岛申诉王 | 记者实测$5400租住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？

「启德海景套房，月租只需5400元！」近日在小红书等内地社交媒体，多则租盘帖文有着相似内容，标榜与豪宅区为邻、步行数步直达海滨长廊，吸引大批港漂及本地年轻人查询。《星岛申诉王》记者实地直击，发现该「租盘」实际上是疫情期间兴建的启德方舱，经改装后变为青年宿舍，并以低价招租。

200呎单位五脏俱全 水电费全包

《星岛申诉王》记者根据帖文指示，于启德地铁站出口搭乘免费穿梭巴士，车程约10分钟便抵达园区。现场所见，多栋疫情期间临时搭建的方舱建筑物已被翻新，外观仍保留组合屋结构，但室内装修光猛新净。负责招租的物业代理表示，该园区自去年起转为青年宿舍营运，其中数栋由一间内地租务公司承包，改装成多间约200呎的独立套房。

该租务代理带领记者参观示范单位。房间约200呎，间隔四正，设有窗户引入自然光，部分高层单位更可远眺海景。室内基本家私电器齐全，包括床、衣柜、书桌、雪柜、洗衣机及冷气机。代理强调，租金已包水电上网，现时入住首三个月更可享八折优惠，折实月租约5400元。

租约方面，青年宿舍要求是40岁以下才能居住，但代理表示情况可以斟酌，透露只需签约人符合年龄即可。换言之就算家人超龄，亦可与签约人共同入住。

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交通不便 严禁煮食成缺点

园区内设有共享空间，提供咖啡机、自提点、小型士多，甚至夹公仔机，满足基本生活需要。最大卖点是地理位置，由房间步行约两步即达海滨长廊，拥有开扬海景及大片绿化空间，休憩环境一流。记者实测，由房门走到海边不用3分钟。

然而相关单位在廉价租金背后，存在的缺点亦要知清楚。记者发现目前园区仅约十数个单位有租客入住，整体空置率高，晚上显得冷清。

园区配备来往启德地铁站的免费穿梭巴士，但就算是繁忙时段、亦要20至30分钟才有一班，非繁忙时段更可能要等上一小时，对依赖公共交通工具的上班族及学生而言，有所不便。

另一个限制，就是单位严禁煮食，租客只能依靠外卖或外出用膳。惟园区附近完全没有超市或餐厅，最近还是要返回启德站一带。

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业界认性价比高 年轻人聚居注新活力

中原地产启德新区地产代理吴妙粧表示，现时启德跑道区一带的开放式单位，月租普遍要14000元起，方舱改建的青年宿舍以五千多元包水电，环境企理、景观开扬，对预算有限的年轻租客而言，性价比确实吸引。「不用与人夹租，环境又不错，随着愈来愈多年轻一代入住，相信会越来越有活力。」

但吴妙粧亦补充表示，若需要稳定交通配套、家庭同住或讲究生活便利的人士，这些青年宿舍即使租平亦未必合适。

大家对于这类租金价廉的青年宿舍又有什么看法？会否因为性价比高而感兴趣？欢迎留言分享。

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