星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点

内地发生多宗酒店房间遭偷拍事件，有租客于客房内安装隐蔽摄录器材，非法窃取住客私密影像，甚至在网上贩售偷拍片段。《星岛申诉王》记者赴深圳实地调查，有酒店员工证实，曾发现有住客于房间内设置偷拍设备，酒店方面要采取主动侦测及防范措施。

据外媒报道，有超过180间酒店暗中安装了偷拍镜头，其中一对香港情侣于深圳某酒店住宿期间遭偷拍，私密影片其后于网络流传，当事人无辜成为成人影片主角；另有一宗涉及内地情侣的案件，当事人在罗湖区酒店遭遇偷拍后，更遭勒索人民币3万元。

市民担心被偷拍 自备工具检查酒店房

港人北上深圳旅游玩乐，住酒店时会否作偷拍防范？市民Clarice表示，从网上得知酒店房有机会暗藏针孔镜头，对此感到害怕，「会关灯看看有否明显的（发光物体），或者看看头顶上有没有微微照射下来的光。」市民陈小姐则说住酒店时会检查房间，例如镜子位置，「网上有很多工具售卖，可以用来作检查，我也有买。」市民文小姐亦担心被偷拍，会望清楚酒店房的角落和墙上位置，看看有没有可疑东西，「自己尽量小心，不要太暴露。」

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记者到深圳的酒店假扮租房，打探酒店职员怎样防范偷拍情况。其中一间酒店职员指出，为安全起见，房间门口设有监控设施，「每天职员打扫卫生时，都会用红外线摄像头去检查。」该职员承认，会有客人自己检查房间。而另一间酒店职员表示，会定期检查客房有否暗藏偷拍镜头，住客也会自己用红外线工具检测，「可能客人比较担心，他们自己也会准备工具。」

记者之后去到曾发生过偷拍勒索事件的涉事酒店，职员称为了令客人放心，会即场用仪器检查房间有没有偷拍镜头。该职员说：「客房职员会检查的，客人要求的话，我们也会上来检查。」她指发生偷拍事件后，客人比以前较为紧张。

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偷拍镜头必定会反光

各间酒店采用的检测机，绝大部分都可以在内地网购平台买到，价钱由二十多元到百余元人民币。而专卖电子产品的华强北一带，有店主透露，近期购买检查偷拍镜头工具的客人，明显比之前增加。

住客检查有没有偷拍镜头时，该检查哪个位置？侦探社社长King Sir表示，如在房间休息位置，要留意电视机镜头、电掣位、冷气风口位、窗帘角落位、热水壶、樽装饮品、砂糖器皿和天花板等位置，「而洗手间方面，洗手盘底部，以及马桶水箱下面位置，看上去很正常的镜子都要小心。」

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住客又可以怎样检查房间有没有偷拍镜头？King Sir说凡是有偷拍镜头的，都必定会反光，如一粒米般大，「只要用这种红色滤片的颜色镜片，（关灯后）放上去扫描，就会清楚有没有。」此外，King Sir指酒店房门的防盗眼，住客也切勿看漏眼，「防盗眼是有机会，（被人）在房外面用一只猫眼进行偷拍，是可以看到房里面的情况。」

大家到内地住酒店时，有否遇过一些不寻常情况或趣事？欢迎留言讨论。