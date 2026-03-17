星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋

《星岛申诉王》发现，深圳近日自称私人影院的新兴娱乐场所越开越多。这类场所，声称可安排女孩陪你看电影和玩游戏。但记者放蛇发现，这类场所玩的游戏，随时越玩越过火，甚至会玩「出火」！

这类私人影院很多包装成恋爱体验馆，声称能给予客人拍拖感觉。而不同套餐，命名都很有心思。收费最便宜的是初恋期，贵一点的叫甜蜜期；再贵一点，就是热恋期。收费越贵，代表跟女孩的互动就越多。不过，客人想光顾这类私人影院，都要先透过微信预约，才有机会体验。

套餐越贵越多互动

记者发现福田区一间私人影院，场内格局很像卡拉OK，都是分开不同房间。经理指该店几乎专做香港人生意，客人想找初恋感觉，到该店最适合不过。经理说：「我们的女孩一般是18至20岁，比较年青和青春，客人可以跟女孩聊聊天，跟恋爱一样，然后放松放松，比较愉快一点。」

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之后，经理介绍不同套餐的每小时收费，「599元的话，可以亲脸和摸胸；899元的，可以接吻、舌吻、亲胸和摸胸，一些调情项目。」经理又推介一种1199元的成人版飞行棋游戏，内容十分意淫。

原来，深圳所有私人影院，都会落力向客人推销这款「鬼马飞行棋」，皆因这个套餐收费贵赚得多。经理表示，女孩子跟客人一对一玩这个情趣互动游戏，「拿这个去摇骰子，摇到哪个位置，就按照这个上面的去做。」玩法和飞行棋一样，但内容极度三级，例如有啜对方手指10秒、让对方打屁股10次、互相轻吻和在耳边亲暱叫宝贝等等。

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经理声称不违法 驻场女孩月入过万

经理促销这个飞行棋套餐时，还有以下保证：「这里是合法经营的，如果是违法，我们都不敢去做。」不过，在内地娱乐场所，付费找人作出亲密行为，属违法。

《星岛申诉王》再转到其他私人影院了解情况，发现同样有大批年轻女孩驻场。

有私人影院经理透露，客人光顾贵价套餐，女孩可以提供「特别服务」。

自称18岁的梦梦。

梦梦之后弹结他和唱歌。

其后，《星岛申诉王》再转到另外两间私人影院了解情况，发现收费和玩法跟第一间几乎一样，同样有大批年轻女孩驻场，陪客人看电影和互动。不过，一套电影平均一个半小时到两个多小时，但私人影院收费，每款套餐都按每小时计算，如电影还没看完，女孩子时间一到，就会离开房间。

另一间私人影院，经理直接向客人透露，光顾贵价套餐不止可以玩鬼马飞行棋，女孩还会提供「特别服务」，经理低声说：「包括一次手淫。」

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最便宜的399元套餐，女孩只会陪看电影和聊天，是绝无色情成份的套餐。而这位艺名叫梦梦的女孩，自称18岁，之前在手摇茶店打工，因为不够钱用，上网见到招聘，就来做陪看电影工作。她声称这工作每月收入，都有万余元人民币。

梦梦和客人下完棋和唱完歌，会主动整个人靠过来，问客人想不想要升级套餐的「特别服务」，希望客人加钱升级套餐，自己可以多赚一点。

有光顾过这类私人影院的港客透露，这种新兴娱乐场所，类似以前在香港大行其道的色情网吧，均属挂羊头卖狗肉，暗中提供色情服务。

大家对这类私人影院有什么看法，欢迎留言讨论。