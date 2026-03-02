星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次

《星岛申诉王》近日收到观众报料，指在铜锣湾一楝私人楼宇门口，看到一张广告纸，公然写了「出售伟哥」(壮阳药物威而钢) 。广告纸上讲明出售的是100毫克「伟哥」，一盒4粒，每盒130元。相比正货市价，平均400至500元一盒，大概等于3折。然而这种药物，一般需要医生签发才能买到，如此公然兜售实属罕见，亦属违法。

卖家声称有效8小时

记者透过广告上的WhatsApp号码联络卖家，假意说想买药，相约同日在港铁站交收。约定时间前，穿着灰色衫的男卖家已经抵达。可能他亦深知自己「身有屎」，不单止戴了鸭舌帽和口罩，交易期间还不时四围望。卖家跟记者会合后，介绍自己所卖的「伟哥」是正版货，「正版来的，这是泰国版，药力都可以的。」他又说服用10分钟后，药力就会生效，并可维持8小时。

卖家又向放蛇记者承认，这只药在香港没有注册，但因为价钱平过正货很多，所以很多人跟他买，「有些客想跟我买多十盒八盒，我都没有货，这批已是最后的。我自己都吃了40多盒，完全没有副作用。」卖家称自己70岁，服用后还可「做多两次」。当卖家催促记者付款完成交易，记者即时表露身份，追问他是否知道不能出售处方药物，他只是不断说：「我年纪大，不好意思，对不起。」

泌尿科专科医生：在港未有注册

《星岛申诉王》将卖家兜售、声称10分钟见效的泰国版「伟哥」的资料，交给泌尿科专科医生简炜文分析。简医生强调，药力何时生效是因人而异，形容卖家哗众取宠。此外，简医生还揭示了这只药背后的问题，「这只药在美国食品及药物管理局没有注册，在香港的药品办公室也没有注册，所以它的真确性其实是存疑，没办法确定它的品质和成效。」

正货「伟哥」的专利期很久前已届满，开放给副厂生产，但简医生说，副厂要成功注册药品，除了要确保和原厂货有一样的药效和安全性之外，原来还有一个条件，就是副厂药的外观，一定不可以和原厂药相似，「但刚才我看照片，这款药物的样貌是蓝色和菱形，它太像正厂的药物。我估计就是这个原因，这种药不能在美国食品及药物管理局注册。」

简医生强调，「伟哥」在香港是处方药物，市民千万不要自己乱买。有心脏和心血管疾病的人，都不应该服用。他提醒有需要人士，应向医生求助。

卫生署回复查询，指涉事药品并非香港注册药剂制品。而盒上包装显示成份含有「昔多芬」，在香港属于第1部毒药。根据法例，第1部毒药只可以在药剂师监督下的注册药房售卖，购买时亦要医生处方。非法管有和售卖这类药剂制品，即属违法。一经定罪，最高可被罚款10万元和监禁两年。

如果大家在生活上有什么奇怪发现，欢迎向《星岛申诉王》报料。