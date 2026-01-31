Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人

放蛇直击
更新时间：08:00 2026-01-31 HKT
发布时间：08:00 2026-01-31 HKT

 时代洪流下，香港再有家传户晓的老字号宣告落幕。座落于西营盘，经营近六十载的西营盘「森美餐厅」，已于1月25日正式结束营业。长久以来，森美餐厅以其独家调配的「森美汁」铁板牛扒闻名，成为广受欢迎的平民扒房。餐厅第二代负责人叶小姐在接受《星岛申诉王》访问时，分享了她对餐厅结业的种种不舍，又回忆起多年来与顾客所建立的浓厚情谊。

森美餐厅月底结业 独创「森美汁」铁板扒成绝响

森美餐厅于1960年代末在西环正街开业，其后迁至皇后大道西。在开业初期，面对周边众多价格亲民的食肆，主打正统西餐的森美餐厅经营颇具挑战。创办人叶联巧妙将西式餐饮与香港饮食文化结合，致力将西餐普及至普罗大众。叶联早年更研发独门「森美汁」，成为铁板牛扒的灵魂伴侣，让这间充满故事的老店一直深受食客喜爱。过去，餐厅在店外悬挂多年的「森美牛」霓虹招牌更是区内地标，拆卸后亦获M+博物馆接收，永久保存，可见餐厅历史意义。

在90年代，叶联将餐厅交予第二代接手，子女承袭父亲对食物品质的严格要求，二代负责人叶小姐受访时亦透露，招牌「森美汁」在餐厅由零做起，绝不预制。由于餐厅关门，她亦希望爸爸的味道，日后可以流传。因此，她亦将材料配方大方公开。叶小姐说：「其实做法不难，用烟肉、洋葱、蘑菇为基底，再用黑椒和红酒汁爆香，淋上牛扒即可。」

昔日明星政要聚脚地 难忘星爷店内写剧本 

除了街坊熟客，森美餐厅过去更服务不少艺人、政要。前港督麦理浩、尤德，甚至英国前首相「铁娘子」戴卓尔夫人，以及影视巨星周润发、周星驰等，都是座上客。叶小姐忆述指，星爷非常有趣，有时会和剧组同事一齐在餐厅写剧本，他与戏中的鬼马性格非常相似。另外，她亦十分喜欢发哥，形容发哥、发嫂非常亲民。

对于餐厅经营近60年，历经金融风暴、沙士与新冠疫情，叶氏三姐弟即使亏损仍坚持下去，他们都希望将叶老先生的心血延续下去。但在2025年圣诞前后，叶氏决定不再续约。叶小姐说，去年起港人留港消费意欲明显下降，餐饮市场转变，加上物业老化，维修费用庞大，消费气氛持续低迷，连以往稳定的派对到会订单亦显著流失，终无奈结业。她难过地说：「好多因素，可能是天堂的爸爸都想我们休息一下。」

不舍街坊 出清怀旧碗碟留念

告别在即，餐厅亦将一些未用过的怀旧碗碟出清，盼将回忆留给街坊。叶小姐最后不舍道：「我们都在餐厅长大，读书时在这里吃饭。最不舍得的是客人。许多我们看著长大的孩子，已经成家立室。」对于日后如何打算，叶小姐则释怀地说：「做餐饮向来是年中无休，所有节日都在餐厅度过，现在我终于放下心头大石，可以真正去一次旅行。」

对许多老街坊而言，森美餐厅不仅是食肆，更是西环社区情感的连系。随著铁板热烟与酱汁香气缓缓消散，餐厅也熄灯，悄然写下句点。

