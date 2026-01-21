星岛申诉王 | 放蛇租猫直击 $800租猫变免费送 年轻女店主揭被骗900万心酸内情

早前有宠物店，推出收费800元「一星期租猫服务」。事件引起很大回响，网民纷纷批评店主无良，渔农自然护理署人员亦上门调查。《星岛申诉王》放蛇调查，假扮有意租猫的客人联络店主。店主姓陈，是一名年轻女子，她相约记者在北角的宠物店会面。

记者放蛇租猫 店主叹「预结业直接送你」

记者随陈小姐进店，她表示店内猫咪都十分健康，可抱出来跟记者玩。过程中陈显得很细心，除了问记者有没有养过猫，又查询记者住所窗门有否安装猫网等等。记者统统答没有，她接着说：「要不这样，你先安装好猫网，我直接送一只猫给你就是了，不用租也不用买，因为我觉得这里都不会做得下去。」

租猫变了送猫，为什么会这样呢？陈小姐解释，自从在网上宣传出租猫猫后，虽然一只猫都没租过出去，但网民负评就排山倒海，令她决定取消服务，以及准备结束这间宠物店，「可能我想得不够周详，没想到会有这么多负评。」

获猫儿治疗悲伤 希望宣扬不要弃养

其后记者表露身分，陈小姐亦愿意受访。她解释推出租猫服务，背后有两个原因。首先，她希望客人以猫治疗悲伤，并透露昔日不快经历。

她透露数年前曾被前男友殴打，进了数次医院，「加上我和家人，以及我的顾客也被他骗了900万，这件事令我严重抑郁。」陈表示，当时她养了第一只猫，名叫BB，「牠陪我走过这段时间，令我觉得猫真的是医生来的。」

而第二个原因，是希望宣扬不要弃养宠物。陈小姐表示，有些人觉得宠物可爱，就冲动地买回去，「他们不知道养宠物是有责任，所以令到宠物弃养率很高。」她指出租猫猫的原意，是想令人去体验，知道养猫是怎么一回事，「不要弃养，明白养宠物是责任，还有将这个讯息宣传出去。」

由于推出租猫服务时，陈小姐没清楚交待自己做这件事的出发点，结果引爆公关灾难，她深感抱歉，「都明白大家一直以来的担忧，所以不会继续做这件事。」

动物救援组织「毛孩守护者」创办人陆家捷(Kent)表示，「出租」字眼较难令人接受，因为在宠物圈子一旦涉及钱银交易，就很易惹来批评。Kent建议市民如果想学养宠物，可以试做不收费的暂托服务。

「可以联络机构，申请做临时暂托家庭，例如想暂托一只猫或一只狗。如果你不懂，义工会教你。」他说暂托者从中可学懂怎样照顾动物，「这样猫猫会习惯你的家庭，你会习惯养一只动物，进而开始可以领养猫狗。」

渔护署回复查询，根据《公众衞生规例》，所有动物售卖商的营运，均受相关法例规管，已安排人员巡查涉事宠物店，并密切监察其运作情况。如发现任何不符合规例或牌照条件的行为，将采取进一步行动。

对于这次风波，以及宠物店店主的解释，大家又怎样看呢？ 欢迎留言讨论。