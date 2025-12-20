星岛申诉王｜枪手代写大学论文800元起标榜8成夺A 记者揭AI生成品随时「夺A」变「F」

港大社会工作及社会行政学系有博士生被揭涉引用AI虚构文献，在教育界引发热议。随著学年进入期末论文提交高峰期，《星岛申诉王》发现，多个交易平台出现大量「枪手」代写论文广告，声称由本地或海外名校毕业生执笔，并保证能通过大学使用的AI检测系统，甚至宣称可助学生取得A级成绩。然而，记者将两份由「枪手」提供的论文样本，交予本地大专院校教授审视后，发现内容为人工智能生成，且涉嫌抄袭海外学术论文。

记者在交易平台Carousell及社交媒体Instagram，以「代写论文」、「代做功课」等关键字进行搜索，发现大量由代写者（俗称「枪手」）发布的广告。「枪手」大多声称具备硕士、博士学历，部分更标榜自己毕业于香港大学、中文大学或海外知名院校，强调有能力完成代写任务。记者假扮大学社会科学系二年级学生，委托代写一篇关于社工与新移民小组合作的英文学术论文，字数要求为2000至2500字，了解「枪手」的水平与操作方式。

同一篇论文题目，不同「枪手」收费不一，通常以每字0.4元至1元计算。有「枪手」声称是名校博士生，可快速一周内起货，更向记者出示多张手机聊天截图证明自己有价有巿，每篇论文收费5000元，索价较其他「枪手」高，并声称临近写论文旺季，催促记者先支付一半费用，否则有机会一个月后才有空档期。

其他「枪手」则标榜背后有团队运作，代做论文价钱按资历厘定，如果一般大专院校毕业生代劳，索价约1500元；若要「升呢」中大港大等名校硕士生则收费2300元，声称可无限次修改，保证论文原创高质，更指有8成作品夺A 。亦有「枪手」低价吸客，只需1000元内有交易，甚至有「枪手」提供代做两份以上论文的八折优惠。

有学生坦言，身边确实存在同学聘请「枪手」代写论文的现象。为节省开支，多人会合资购买一份代写论文，再各自撷取部分内容进行改写与扩充，整合成个人作业后提交，试图以此蒙混过关。亦有学生表示，当课业繁重难以应付时，不排除会考虑寻求此类代写服务。

为验证代写服务的质量，记者将两份由「枪手」提供的论文样本，交由香港专业进修学院社会科学院院长崔日雄教授进行专业审阅。经AI侦测软件分析后，发现其中一份样本与西澳洲大学一份已发表论文的相似度高达74%，且存在大量文法错误及错别字；崔教授指出，即便此文能规避AI侦测，他也只可给予C Grade分数。另一份样本虽评级较高，但检测显示其中AI生成内容占比达31%，已明显涉及不当使用人工智能。

崔日雄教授强调，无论是雇用「枪手」代写或使用AI生成论文，一旦被发现，学生均须面对严重后果。处分轻则为该作业零分或科目不合格须重修，重则会被记录在案，甚至影响学籍。他提醒学生应以正确方式运用AI工具辅助学习，并确保论文为原创人手撰写，以免因学术不端而得不偿失。

对于有代写者自称为本地顶尖大学学生，以及大学对相关违规行为的惩处机制，中文大学发言人回应表示，大学对学术诚信有严格要求，并对任何违反诚信的行为采取「零容忍」政策。若学生涉及抄袭、雇用或提供代写服务等行为，校方将按既定程序严肃处理，最严重者可被开除学籍。

香港大学发言人亦重申，大学坚持最高的学术诚信标准，对任何不诚实行为绝不容忍，并会根据既定程序对违规学生作出相应惩处。

