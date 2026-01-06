星岛申诉王 | 尖沙咀重庆大厦卖「鼻吸烟粉」 声称可医哮喘眼疾兼壮阳

政府一直打击非法售卖另类吸烟产品，《星岛申诉王》收到报料，指两种分别俗称烟粉和烟袋的烟草产品，可轻易经零售和网购渠道购买，标榜在控烟措施下，可在室内吸食「顶烟瘾」。

烟粉又称鼻烟，是一种经过加工的烟草粉末，含有尼古丁。食法好像「索K」般，从鼻孔吸入体内。《星岛申诉王》放蛇小队，根据线报前往尖沙咀重庆大厦地下一间时装店，一名非洲籍男子在内看店。记者直接问有没有烟粉卖，他很快就拿了出来说：「这盒就是，50元一盒，用鼻吸食，我由非洲带回来。」该烟粉只有少少一盒，粉末呈深啡色，好像咖啡粉般。

鼻索烟粉声称可治哮喘兼壮阳

该店员还即场示范怎样吸食，「取出少量粉末，按着鼻子索进去。」他又说每天吸多少次也没问题，「4次、5次或6次也没有问题，有吸烟感觉，可维持数分钟。」他又声称烟粉不是毒品，而是药物，「可以医治头痛、眼疾、改善嗅觉和哮喘。」记者留意到，烟粉盒上的标签还标示可以增强性能力。

记者离开前，非洲男又向记者介绍烟袋，指网购不难买到，「我只试过一次，觉得感觉太强。」记者上网搜查，发现这款外型像迷你茶包的产品，正确名称叫尼古丁袋，又叫口含烟或烟袋，每盒有20粒，每粒含3至14毫克尼古丁，售价每盒80元。

烟袋网购泛滥 速递公司密密送

记者网上联络卖家，对方立即传来一条介绍烟袋的短片，标榜服用烟袋不怕身上有烟味、在室内地方亦随时随地可以吸食等。记者询问购买方法，卖家说转账后，客人填妥送货时间地点，他们就会找速递公司送货。对方多次强调，转账备注一栏千万不要填写。

部分曾经试用烟粉和烟袋的烟民向记者透露，这两种产品都含有尼古丁 ，所以食用后会有轻微吸烟感觉。惟以鼻索烟粉时，有浓烈烟草味，粉末又残留在鼻腔， 感觉不太舒服。至于烟袋，除了加入水果味之外，入口还有点凉凉的感觉，好像吃薄荷糖，但之后会有粉末渗出，令喉咙十分痕痒。

衞生署回复查询表示，除了香烟之外，其实任何产品含有尼古丁，都受《药剂业及毒药条例》规管，非法出售和管有未经注册药品，均属刑事罪行。 一经定罪，每项罪行最高罚款10万元和监禁两年，呼吁市民切勿以身试法。

今期《东周刊》，会就另类吸烟产品在本港泛滥作出更深入报道，敬请留意。